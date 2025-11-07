Радев удостои с Почетния знак на президента бившия британски посланик в Либия Антъни Лейдън

Президентът се обяви за освобождаването бившия френски държавен глава Никола Саркози

Държавният глава Румен Радев удостои с Почетния знак на президента Антъни Лейдън, посланик на Великобритания в Либия в периода 2002-2006 г.

Британският дипломат получи отличието за изключителни заслуги към България, проявени чрез лична ангажираност и професионален принос за освобождаването на българските медицински сестри.

Припомни го и в словото си президентът Румен Радев:

„И в онези тежки, дълги години, когато съдбата на нашите сънародници изглеждаше обречена, г-н Лейдън прояви търпение, доблест и истинска човешка съпричастност – и като дипломат, и като човек“, подчерта той.

Президентът се обяви за освобождаването бившия френски държавен глава Никола Саркози, който заедно със своята тогавашна съпруга Сеселия полага усилия за пускането на българските медици. Радев подкрепи декларацията на двама негови предшественици и бивши министри в подкрепа на Саркози.

„Позволете ми да използвам този тържествен момент, за да отдам още едно признание за забележителна съпричастност и на един френски политик – по онова време президент на Франция – който заедно със своята съпруга положи огромни усилия за освобождаването на нашите медици“, каза Радев. „Днес той е в затвора и се нуждае от нашата подкрепа и съпричастност, с които да изразим истинската си благодарност. Затова аз подкрепям декларациите на президентите Петър Стоянов и Георги Първанов, на бивши министри, политици и общественици, които са приели каузата за неговото освобождаване за свой дълг, и отправям своя призив и към европейските политици и общественици – за освобождаването на президента Саркози“, заяви държавният глава.

От края на октомври Никола Саркози излежава петгодишна присъда. Той беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., предаде Ройтерс. Съдът реши Саркози да влезе в затвора, след като го призна за виновен в заговор за набиране на средства за кампанията от Либия.

На церемонията в президентството посланик Антъни Лейдън благодари за отличието и си спомни за събитията в Либия преди 20 години:

„Изключително благодарен съм за този мил жест от името на българския народ двадесет години след случилото се в Либия. Сега, връщайки се, усещам свободата, приятелството, както и гостоприемството, на което се радваме в България. Благодаря сърдечно. Аз лично не чувствам, че заслужавам някакво лично признание. Просто предвид събития в Триполи тогава имах възможност да помогна и разбира се, че се отзовах“, каза той.

Българските медици са арестувани в Бенгази на 9 февруари 1999 г. и прекарват в затворите в Либия общо 2755 дни. Българските медицински сестри Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка, Снежана Димитрова, палестинският лекар Ашраф ал-Хаджудж, който тогава вече е с българско гражданство, и д-р Здравко Георгиев, се завръщат в България на 24 юли 2007 г.

На 24 юли 2007 г. медиците отпътуват за София с френски правителствен самолет, придружавани от съпругата на президента на Франция Никола Саркози – Сесилия Саркози, и европейския комисар за външните отношения и европейската политика на добросъседство Бенита Фереро-Валднер.