Пеевски с критики към Денков, че не бил разрешил ситуацията с „Лукойл“

Лидерът на ДПС-„Ново начало“ Делян Пеевски разкритикува „Продължаваме промяната“ и бившия премиер Николай Денков, че те не били разрешили казуса с „Лукойл Нефтохим Бургас“ още преди две години.

В кулоарите на парламента Пеевски обяви, че истерията около ситуацията с рафинерията е ненужна. По думите му някакви никакви проблеми – запаси има, износът е спрян, хората ще имат гориво.

„Истерии има само в партията на „Лукойл“. Трябва да знаят – пачки няма да има. Надявам се, като влезе особеният представител в “Нефтохим”, да се види и какви пари са взимали, кой е ходил в офиса на тази компания и се е возил като зелки и картофи отзад. Сигурно там може да се намерят записи и да се види какво се е случвало: как са извличали парите, как са носени в офиса, който бе продаден на някаква странна фирма. Крадците са в стрес„, заяви Пеевски.

Преди това в кулоарите на парламент Николай Денков припомни, че като премиер през 2023 г. е предупреждавал, че внезапното спиране на „Лукойл“ без ясен план за замяна може да доведе до недостиг на горива. Тогава Денков той настояваше страната ни да се подготви за всички варианти и да осигури плавен преход при евентуална смяна на собствеността на рафинерията.

Денков уточни и че през 2023 г. е бил подготвен специален план с екипи, които да влязат в рафинерията и да осъществят цялото оперативно ръководство. На представянето на плана в Съвета по сигурността е бил и Росен Желязков, в качеството му тогава на председател на Народното събрание. Затова и сега Денков подал знак към Росен Желязков, че ако му трябва съдействие, ПП-ДБ може да помогне с информацията, която има.

„След падането на нашето правителство всички действия по този план са прекратени. Сега трябва да започнат от нулата, да се опитат да възстановят договорите, които тогава бяха подготвени, да потърсят пак хората от фирмите, които тогава бяха намерени. Това не е нещо, което става от днес за утре.

Става дума за осигуряване на доставки на нефт, на търговци, които да реализират продукцията за износ, без това да нарушава санкциите“, обясни Денков и обърна внимание, че ако на 21 ноември рафинерията няма друг собственик, тя трябва да оперира независимо от руските си собственици и руските финансови потоци.