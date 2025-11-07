Стачка на обществения транспорт в област Ломбардия ще затрудни трафика

За 7 ноември, петък, е насрочена 24-часова стачка на обществения транспорт в регион Ломбардия, Италианската република. Очаква се стачните действия да доведат до съществени затруднения на трафика в Милано и други големи населени места в Ломбардия, съобщават от Министерството на външните работи.

От МВнР препоръчват на българските граждани, планиращи пътуване или пребиващи в засегнатата област, да се информират регулярно за ситуацията с трафика, да планират при възможност алтернативни начини за придвижване, като отчитат, че в часовия интервал от 15:00 ч. до 18:00 ч., местно време, най-вероятно ще се осъществяват превози по линиите на автобусите, трамваите и метрото.

При необходимост от съдействие, българските граждани, намиращи се в област Ломбардия, могат да се обръщат към Генералното консулство на България в Милано на следните контакти: +39-02-35987381; тел. номер за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043; имейл адрес: [email protected].

Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани и на денонощните телефонни линии на дирекция „Ситуационен център“ на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg .