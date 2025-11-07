Според Радев проектобюджетът е инструмент за политическо оцеляване, без визия и реформи

Проектът на държавния бюджет за 2026 година е по-скоро „инструмент за политическо оцеляване“, а не документ, който задава визия и стимули за икономически растеж. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Карлово. По думите му, в бюджета липсват реформи и стратегическа посока, а заложените параметри могат да доведат до „задушаване на икономиката и въвличане на страната в дългова спирала“.

Държавният глава критикува и начина, по който е бил проведен диалогът по бюджетната рамка с партньорите в Тристранния съвет. „Не е уважително да се предоставя 400-страничен документ вечерта и да се очаква становище на следващия ден до обяд“, изтъкна той. Според Радев обсъждането трябва да се случва „на по-ранен и реален етап“, а не след поставяне на страните „пред свършен факт“.

На въпрос за санкциите „Магнитски“ президентът отговори, че „коалиция „Магнитски“ затъва под тежестта на голямото Д“. Той коментира, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов „се е превърнал в адвокат на Пеевски“ и „се оплита в различни версии – една за дипломатите, една за медиите и една за Пеевски“. Радев счита, че е „естествено Британското посолство да го опровергае“, защото „не можеш да заблуждаваш целия свят — този раздут балон рано или късно ще се спука“.