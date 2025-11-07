Засилени полицейски мерки за реда и безопасността във футболното дерби между "Левски" и ЦСКА

За предстоящото футболно дерби между „Левски“ и ЦСКА утре (8 ноември), от 15:00 на Националния стадион “Васил Левски”, Столичната дирекция на вътрешните работи и Министерството на вътрешните работи ще засилят полицейските мерки, за да се гарантират редът и пътната безопасност в столицата. Това заяви Иван Георгиев, началник на сектор „Масови мероприятия“ към столичната полиция, цитиран от БТА.

Предвижда се около 2000 полицаи да се грижат за реда по време на мача.

В утрешния ден полицейското присъствие ще започне още от сутринта в крайните софийски квартали, като в центъра то ще бъде по-засилено. Футболните запалянковци ще биват пропускани срещу представен билет и лична карта, както и в предишни години. Няма да бъдат допускани фенове с наложена забрана да посещават спортни мероприятия.

Възможно е временно да се преустанови движението в централната част на града, като от 12:30 има заявено шествие.

Георгиев коментира и новия законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, който има за цел да засили сигурността. Според началника в него са предложени добри практики, свързани със санкциите и опазването на обществения ред, но трябвало да се изяснят някои критерии.