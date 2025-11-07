Расте броят на депозитите на домакинствата, а в тях се съхраняват вече 96.27 млрд. лв.

Броят на депозитите на сектори „Нефинансови предприятия“, „Финансови предприятия“ и „Домакинства и НТООД“ към края на третото тримесечие нараства на годишна база с 1.4%, а общият им размер – с 13.2%, и в тях се съхраняват 151.7 млрд. лева. Това отбелязват от Българската народна банка.

Най-много депозити има в сектор „Домакинства и НТООД“ – 9.037 милиона, като те нарастват на годишна база с 1.2 на сто. Размерът на тези влогове в края на септември расте на годишна база с 13.1% и достига 96.27 млрд. лева. Спрямо второто тримесечие, броят на тези депозити се увеличава с 0.2%, а размерът им – с 3.4 на сто.

Към края на септември в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 19.5 на сто. Над 100 хил. до 200 хил. лв. са 17.4 на сто, а от 10 хил. до 20 хил. лв. – 11.3 процента. Най-малките влогове – до 1000 лв., са само 0.8% от всички, докато най-големите – над 1 млн. лв., са с дял от 5.1 процента.

Влоговете на сектор „Нефинансови предприятия“ в края на септември са 659 хил. броя,

като се отчита ръст от 4.6% спрямо края на същия месец на миналата година. В края на третото тримесечие размерът на тези влогове е 51.12 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 12.9 на сто. Спрямо края на юни тази година броят им се увеличава с 0.7%, а размерът им – с 8.9 на сто.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са „Търговия“ (25.2%), „Преработваща промишленост“ (13.4%) и „Строителство“ (9.3%). Най-малко депозите имат фирмите от образованието (дял от 0.7% от всички влогове в сектора). Към края на септември 2025 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 60.9 процента.

Депозитите на сектор „Финансови предприятия“ в края на септември са 8163 броя,

като се отчита ръст от 4.3% спрямо края на същия месец на миналата година. В края на третото тримесечие размерът на тези влогове е 4.31 млрд. лева, като на годишна база той се увеличава с 18.8 на сто. Спрямо края на юни тази година броят им намалява с 0.7%, а размерът им – с 3.2 на сто. Към края на септември в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 88.5 процента.