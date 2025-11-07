Силви Кирилов уволни директора на РЗИ-Велико Търново и назначи проверка за качеството на въздуха

Със заповед на министъра на здравеопазването Силви Кирилов от 5 ноември е освободен директорът на РЗИ-Велико Търново Евгения Недева. Освен това здравният министър е разпоредил и извънредна проверка на всички факти и обстоятелства, свързани с качеството на въздуха в старата ни столица, свързани със завода за преработка на дървесина „Кроношпан – България“ съобщават от пресцентъра на здравното министерство.

Начело на регионалната здравна инспекция ще е досегашният заместник-директор Красимира Петрова.

От ведомството уточняват, че смяната в управлението на РЗИ-Велико Търново се налага с цел засилване на координацията между институциите по темата за качеството на въздуха и въздействието му върху здравето на населението в региона.

За целта е сформирана междуведомствена работна група с участие на експерти от здравното и екоминистерството, от регионалната здравна и екоинспекция.

Групата е натоварена със задачата да направи цялостна оценка на здравния риск, да организира съвместно епидемиологично проучване за връзката между замърсяването и здравето на населението, както и да предложи мерки на база изисканите данни и документи.

От своя страна кметът на Велико Търново Даниел Панов е изискал от министъра на околната среда и водите Манол Генов да бъде направена извънредна комплексна проверка на завода „Кроношпан – България“, информират от БНР. Причината – непрекъснатите граждански сигнали за задимяване, нетипични миризми и запрашаване на въздуха от производствените му мощности.