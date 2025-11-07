РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Шестима загинали в преследване на кола с мигранти край Бургас

мигранти бургас

Играта на мишка и котка между нелегалните мигранти и „Гранична полиция“ продължава, като отново е с фатален край. В района на Бургас снощи са загинали шестима души са загинали при гонка между автомобил с мигранти и екип на „Гранична полиция“. За това потвърди в телевизионно изявление главен комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция“.

Автомобилът „Шкода Фабия“ е паднал в езерото Вая. Той е с румънска регистрация и е шофиран от румънски водач. В нея е имало 10 души заедно с шофьора.

Според шефа на „Гранична полиция“ цялата ситуация се е разиграла за около 34 минути. „Около 21,20 ч. патрул забелязва изключително агресивното и бързо управление на автомобила и се опитал да го спре. Той не се подчинил“, разказа Златанов.

Полицията е използвала шипове, за да се опита да спре автомобила. Шофьорът се опитал да ги избегне и така паднал с автомобила в езерото. При удара шестимата мигранти загиват, а на другите трима души и на шофьора е оказана медицинска помощ.

„Три пъти румънският шофьор не е спрял на колегите. На първия пункт колегите не могат да дръпнат шиповете пред него, защото той се е долепил до предния автомобил с български граждани. На следващия пункт колегите успяват да се организират и да не допуснат някой друг да пострада. При такова управление на автомобила няма какво да направим, освен да опитаме да го спрем“, уточни Златанов.

Оживелите бежанци са заявили, че са от Афганистан.

