Земеделското министерство се гласи да обслужи големите арендатори

Подготвяните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за арендата в земеделието е на път да удари собствениците на земя

Докато надлъгването в парламента за предлагания от правителството на Росен Желязков бюджет за следващата година все повече заприличва на разговор между глухи и слепи, някак между капките се подготвят промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за арендата в земеделието.

Тези законодателни инициативи обаче далеч не са аплодирани от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи.

Предложените промени идват от Националната асоциация на зърнопроизводителите и очевидно са добре приети от Министерството на земеделието и храните, което обяви, че подготвя изменения в закона. Заместник-министър Иван Капитанов обясни, че

целта била да се създадат условия за по-устойчиво ползване на земята.

В унисон с неговото мнение, министър Георги Тахов поясни, че тези промени се налагат, тъй като кратките договори затруднявали инвестициите в земеделието.

Идеята в новия норматив да бъде фиксиран минимален срок на договорите и определяне на рентните плащания, собствениците на земеделски земи определят като ограничаване правото им на собственост и премахване на свободното договаряне – все неща, които сериозно противоречат на Конституцията.

„Това отново е опит за узурпиране на частна собственост, тъй като частният собственик на земеделска земя няма и минимална гаранция, че ще получи справедлива и свободно договорена рента след първата година от дългосрочния (аренден) договор. На собственика не е предоставена възможност да разтрогне едностранно и отпише дългосрочния договор за ползване при неплащане на рентата в срок и в договорения размер, като трябва да търси правата си единствено по съдебен път в съдопроизводства, които продължават с години. През това време, освен че е принуден да прави непосилни съдебни разходи, собственикът е фактически ограбен, защото земята му се ползва, без да се плаща„, заявяват от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи.

Тези промени могат да лишат 3 милиона българи от доходи,

посочват от асоциацията. Според собствениците на земеделски земи почти всяко семейство в страната получава някакъв доход от наем или аренда на земя, а много от хората, които разчитат на тези пари, са възрастни. За тях рентата често е важен доход в края на годината — за нужди в домакинството, за лекарства или за празниците.

От асоциацията твърдят, че ако се въведат задължителни дългосрочни договори за аренда, вероятно ще се увеличат случаите, при които рентата се плаща само първата година, а после — не. И прогнозират, че това би оставило милиони собственици без доходи, а общите загуби за няколко години могат да достигнат милиарди левове. А това със сигурност би повлияло и върху цената на земеделската земя.

Собствениците на земеделска земя са притеснени от факта, че при дългосрочните договори собственикът няма да може самостоятелно да го прекрати, ако арендаторът спре да плаща.

Така той ще бъде изправен пред единственият оставащ му вариант – да започне съдебно дело. А както е добре известно у нас, досегът със правораздавателната ни система е доста скъпо „удоволствие“, с неизвестен срок за произнасяне и още по-неизвестен резултат. В същото време, докато исковете преминават през цялото стъргало на съдебния процес, неизрядните арендатори ще ползват земята безплатно. От организацията подчертават, че затова повечето собственици сега предпочитат едногодишни договори, тъй като рискът при евентуално неплащане е по-малък.

Дали поредното законодателно недоносче, което очевидно обслужва големите арендатори, ще успее да се промъкне до гласуване в пленарна зала, все още не е ясно. Но опитът не е за подценяване.