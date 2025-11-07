Васил Пандов: Бюджетът обслужва единствено касичките на управляващите (част 3)

Софтуерът за управление на продажбите е извращение към бизнеса, вече се закриват цели дейности, съобщава Васил Пандов

В България има две системи, които източват обществения ресурс в здравеопазването. И те са свързани с болничната помощ. В тази област има две екосистеми. Едната са държавните болници, 57 на брой. В тях назначенията на директорите са главно политически. По-големите от тези публични предприятия оперират с годишен бюджет от 130-14- млн. лв. Лично съм сезирал КЗК за храните в болниците. Оказа се, че там има възможност без обществени поръчки да се сключват договори и обикновено доставките за всички болници се възлагат на едни и същи фирми. Освен с храните, така е и при лекарствата, консумативите, медицинските изделия, оборудването. Това е цялостна екосистема, която се отчислява на определени партийни каси.

Другата екосистема, която функционира паралелно, е на частните болници. Те са по-малко от държавните, но вече получават повече средства от тях. Частните болници, напълно обяснимо, имат изключително агресивно пазарно поведение. От липсата на обществени поръчки печеливши са шефовете на частните болници. Те си създават собствени търговци на лекарства и по този начин продават стоката на себе си. От там идват големите разлики в цените на лекарствата. Печелят не производителите и вносителите на лекарствата, а едрите фактори в частните болници. Управляващото мнозинство отказва да приложи контрол на тези механизми.

Докато на власт е сегашното управляващо мнозинство, обществени поръчки в частните болници няма да има.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ доц. Васил Пандов, депутат от ПП-ДБ и преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Още от интервюто:

Как функционира здравното лоби в парламента?

Кои да най-практикуваните способи за източване на Здравната каса?

Как се сключват договори за доставка в някои от големите болници в страната?

Ще има ли обществени поръчки в частните болници и кой печели от големите разлики в цените на лекарствата?

По какво си приличат бюджетите за 2026 г. на Здравната каса и на държавата?

