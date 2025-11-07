Васил Терзиев отне правомощията на главния архитект Богдана Панайотова

Столичният кмет Васил Терзиев отне делегираните правомощия на главния архитект на София Богдана Панайотова. Причината – липса на необходимото доверие и невъзможност за ефективно взаимодействие в рамките на административното управление, съобщават от общинския пресцентър.

Решението идва два дни след като Терзиев поиска оставката на Панайотова, която отказа да я подаде с мотив, че е в болница.

С решението си главният архитект вече няма да изпълнява функциите на възложител по Закона за обществените поръчки, като при необходимост това правомощие ще се упражнява от кмета заедно с правомощието за внасяне на доклади по въпроси на градоустройството, засягащи устройствените планове.

От своя страна заместник-кмета по “Финанси и здравеопазване” Георги Клисурски ще отговаря за съгласуването на заповеди и договори, свързани с разпореждане с общинска собственост и придобиване на имоти и вещни права.

От Общината поясняват, че промените са въведени с оглед осигуряване на управленска последователност, институционален контрол и ефективна координация в дейността на администрацията.