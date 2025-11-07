Новите 2 825 952 акции на „Уайзър технолоджи“ вече се търгуват на БФБ

От днес, 7 ноември, на „Българска фондова борса“ се търгува последваща емисия акции, издадена от ИТ компанията „Уайзър технолоджи“ АД (Wiser Technology). Новите книжа са допуснати до търговия на Сегмент акции Premium на Основен пазар BSE.

Дружеството увеличи капитала си от 16 426 052 лв. на 19 252 004 лв. чрез издаване на 2 825 952 обикновени, поименни, безналични с право на глас акции всяка с номинална стойност от по 1 лев. Решението за тази процедура беше гласувано от съвета на директорите на компанията на 4 август.

На заседанието си на 30 октомври Комисията за финансов надзор вписа емисията акции, издадена от „Уайзър технолоджи“ в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Wiser Technology проектира, разработва и управлява софтуерни решения от критично значение

за водещи организации по света. Компанията обслужва ключови сектори като автомобилостроене, авиация и отбрана, телекомуникации и финансови услуги. С екип от над 600 софтуерни инженери, компютърни специалисти и бизнес експерти, Wiser Technology предоставя иновативни ИТ решения от своите центрове за разработка в България и Сърбия.

От началото на годината акциите на “Уайзър технолоджи” загубиха част от стойността си на „Българска фондова борса“ като в момента сделките се сключват на цена от 5.05 лева за един брой. А това оценява компанията на над 97 млн. лева пазарна капитализация.