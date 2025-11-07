Вътрешният министър: Няма да има съкращения в „Гранична полиция“ въпреки предстоящи оптимизации в МВР

В навечерието на професионалния празник на полицията вътрешният министър Даниел Митов отхвърли критиките, че Министерството на вътрешните работи работи с прекалено голяма администрация. Той ги определи като „некомпетентни“ и подчерта, че МВР носи множество ключови отговорности, които изискват човешки ресурс. По данните му, през последните 15 години в системата са намалени около 12 000 щатни бройки, докато задачите на министерството не само не са намалели, а значително са нараснали.

Министърът съобщи, че се подготвя план за оптимизация на структурата, който ще бъде представен в началото на следващата година след приемането на бюджета. Той уточни, че реформите трябва да се направят внимателно, за да не засегнат ключови звена.

Особено категоричен беше по въпроса за „Гранична полиция“, за която заяви, че съкращения не могат да бъдат обсъждани. Премахването на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС няма да намали нуждата от гранични полицаи, тъй като България охранява една от най-натоварените външни граници на съюза – тази с Турция. Според министъра работата на службите е довела до над 70% спад на миграционния натиск спрямо миналата година.

По повод последния инцидент край Бургас, свързан с опит за незаконно преминаване на границата, вътрешният министър заяви, че българската граница не може да бъде нарушавана и че гражданите са длъжни да изпълняват разпорежданията на органите на реда. Той поздрави служителите на МВР за работата им и им пожела да останат близо до гражданите и принципите на закона и Конституцията.