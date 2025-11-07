Бразилия представи подробности за фонда „Тропически гори завинаги“

Бразилия представи подробности за дългоочаквания си план за финансиране на опазването на тропическите гори и обяви, че фондът „Тропически гори завинаги“ е събрал 5,5 милиарда долара, предаде АП.

Фондът е проект на президента Луис Инасио Лула да Силва, представен по време на годишната среща на върха на ООН по въпросите за климата. Целта е да се противодейства икономически на обезлесяването, като стане по-изгодно за правителствата да запазят горите си, отколкото да ги изсичат. Пари ще се отпускат на страни, които полагат грижи за опазване на тропическите им гори и поддържат обезлесяването под определен процент.

До момента проектът е финансиран от Норвегия с три милиарда долара, Индонезия, Бразилия и Португалия с по един, Франция с петстотин милиона и Нидерландия с пет милиона. Бразилия разчита и на участието на частния сектор, след като фондът достигне 10 милиарда долара – сума, считана за достатъчна за подготовка на емитиране на облигации.