РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Бразилия представи подробности за фонда „Тропически гори завинаги“

Брзилия, Фондът „Тропически Гори Завинаги“

Бразилия представи подробности за дългоочаквания си план за финансиране на опазването на тропическите гори и обяви, че фондът „Тропически гори завинаги“ е събрал 5,5 милиарда долара, предаде АП.

Фондът е проект на президента Луис Инасио Лула да Силва, представен по време на годишната среща на върха на ООН по въпросите за климата. Целта е да се противодейства икономически на обезлесяването, като стане по-изгодно за правителствата да запазят горите си, отколкото да ги изсичат. Пари ще се отпускат на страни, които полагат грижи за опазване на тропическите им гори и поддържат обезлесяването под определен процент.

До момента проектът е финансиран от Норвегия с три милиарда долара, Индонезия, Бразилия и Португалия с по един, Франция с петстотин милиона и Нидерландия с пет милиона. Бразилия разчита и на участието на частния сектор, след като фондът достигне 10 милиарда долара – сума, считана за достатъчна за подготовка на емитиране на облигации.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще бъде ли увеличен данъкът върху дивидента от 5 на 10 процента?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени