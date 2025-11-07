Северна Корея изстреля поредната балистична ракета

Северна Корея е изстреляла балистична ракета с малък обсег от район в северозападната част на страната, близо до границата с Китай, съобщава Ройтерс. Това се случва след серия изстрелвания през последните дни.

По време на посещението си в Южна Корея миналата седмица Доналд Тръмп повтори готовността си да седне на масата за преговори със севернокорейския лидер Ким Чен Ун, което повиши очакванията за среща между двамата.

Вчера обаче севернокорейското външно министерство заяви, че администрацията на Тръмп проявява враждебност към Пхенян, като налага санкции на севернокорейски служители и институции по обвинения в пране на пари.