Илияна Йотова предупреди, че ако загубим рафинерията „Лукойл“, България може да се окаже в трудна ситуация

Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви пред журналисти край село Дебелт, че решението за бъдещето на рафинерията „Лукойл“ е от национално значение и изисква не просто парламентарен, а общонационален консенсус. Тя подчерта, че загубата на рафинерията би поставила България в изключително трудна ситуация.

Йотова посети предприятието „Промет Стиил“ край Дебелт, където участва в честването на 1160 години от покръстването в археологическия резерват „Деултум – Дебелт“.

По думите ѝ първо трябва да се види как правителството ще представи новоприетия закон, тъй като той ще изисква редица подзаконови актове и наредби, които да определят функциите на т.нар. особен управител.

Йотова коментира и твърденията, че България е „надградила германската схема“ за държавно управление на стратегически обекти, като напомни, че в Германия този модел действа от три години и ще бъде удължен до 2026 г., без да става дума за продажба или национализация.

Тя изрази притеснение от начина, по който законът е бил приет, отбелязвайки, че процедурата е протекла прекалено бързо – „само за 30 секунди“. По думите ѝ текстовете е можело спокойно да бъдат обсъдени по-задълбочено с участието на всички депутати.

На две четения в едно заседание вчера парламентът разшири функциите на особения търговски управител на обект от критичната инфраструктура в страната с приети промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на „Лукойл“ в България.