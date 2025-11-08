Руска атака с дронове уби жена в Украйна

Мащабна руска атака удари енергийната инфраструктура на Украйна, уби един човек и предизвика прекъсвания на електрозахранването в няколко региона, съобщиха властите в Киев в събота.

През нощта в цяла Украйна бяха задействани предупреждения за въздушна тревога, след като в районите на Харков и Одеса бяха нанесени удари с дронове по енергийни обекти. Удар с дрон срещу източния град Днепър разкъса девететажна сграда, убивайки една жена и ранявайки шестима, включително дете. В столицата Киев гражданските и военните власти съобщиха, че падащи отломки са причинили пожари на две места в централния Печорски район.

Министърът на енергетиката Светлана Гринчук заяви в социалните мрежи, че аварийните прекъсвания на електрозахранването ще бъдат отменени, когато енергийната система се стабилизира. Тя увери, че „въпреки действията на врага, Украйна ще има светлина и топлина през зимата“.