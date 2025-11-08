РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Линия 3 на софийското метро няма да се движи този уикенд

Метрото по линия 3, която свързва кварталите „Хаджи Димитър“ и „Овча купел“ няма да се движи днес и утре (8 и 9 ноември). Причината е актуализация на софтуера, системите за контрол и управление на влаковото движение на трите нови станции от разширението на метрото по бул. „Владимир Вазов“, съобщи пресцентърът на Столичната община.

Заместващият автобусен транспорт М3 ще обслужва всички метростанции от Линия 3, като временните спирки ще се намират в непосредствена близост до входовете на метростанциите. От двете крайни спирки – „Хаджи Димитър” и „Овча купел 2” (в близост до МС „Горна баня”), автобусите ще тръгват съответно в 4:35 и 5:00 часа сутринта, а последният курс ще бъде от 23:20 и 23:30 часа.

През деня автобусът ще се движи през 12 мин, а от 21 до 23 ч. – през 20 минути.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

