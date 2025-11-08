„Продължаваме промяната“ избира заместник-председател на партията и пише правила за етично поведение

Широкото ръководство на „Продължаваме промяната“ (Националният съвет) се събира днес на първо заседание след форума, на който Асен Василев беше избран за единствен партиен лидер. Очаква се делегатите да изберат зам.-председател на партията. Постът е нов и беше създаден през септември след оттеглянето на Кирил Петков.

Заместникът се посочва от председателя и се гласува от Националния съвет. В случай че мандатът на Василев бъде прекратен предсрочно по някаква причина, заместникът му ще ръководи партията до провеждането на нов избор за председател.

По информация на „Банкеръ“, поста заместник-председател на „Продължаваме промяната“ ще заеме бившият премиер акад. Николай Денков. Издигането му в партийната йерархия изглежда предвидимо. В момента той е един от дванадесетте членове на тясното партийно ръководство и съпредседател на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ заедно с Надежда Йорданова от „Демократична България“. Денков има управленски опит – бил е образователен министър, а от юни 2023 до април 2024 г. заема поста премиер в „сглобката“, в чието правителство Асен Василев е финансов министър.

От септември „Продължаваме промяната“ вписа в устава си и нов орган – етична комисия, която следи за морала на членовете и предотвратява корупционни прояви. Тя допълва дейността на съществуващия контролен съвет. Днешният дневен ред на Националния съвет включва приемането на окончателните правила за етично поведение, които всички членове на партията трябва да спазват.

Етичната комисия има право да налага различни наказания, включително отстраняване от партийни длъжности. Деветте ѝ членове отговарят за изготвянето на Етичния кодекс и за провеждането на тематични обучения, като веднъж годишно представят отчет за дейността си. Решенията ѝ могат да бъдат обжалвани пред Контролния съвет, който досега наблюдаваше поведението на членовете по старите правила. Начело на комисията е депутатът Андрей Цеков.