Цените на основни хранителни стоки и плодове тръгнаха нагоре, зеленчуците поевтиняват

Повечето основни хранителни стоки и плодове поскъпват, докато цените на повечето зеленчуци се понижават на борсите у нас през изминалата седмица. Това показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва тази седмица с 0,26% до 2,327 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,321 пункта. Базовото равнище на ИТЦ – 1,000 пункт, е от 2005 година.

Цената на кашкавал „Витоша“ се вдига с 0,43% до 18,07 лв. за килограм, докато кравето сирене поевтинява с 1,20% до 12 лв. за килограм.

Киселото мляко (3% и над 3% масленост) е с 2,17% нагоре и се продава по 1,41 лв. за кофичка от 400 г, а прясното мляко се търгува с 1,38% по-скъпо до 2,35 лв. за литър.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,37% до 7,09 лв. за килограм, а яйцата (размер М) – с 4,71% до 0,40 лв. за брой на едро.

Цената на кравето масло (пакетче от 125 г) е по-висока с 0,76% и то се предлага по 3,18 лв. за брой.

Оризът е с 1,20% нагоре до 3,37 лв. за килограм. С 1,55% поскъпва зрелият фасул и се търгува по 4,20 лв. за килограм. Цената на лещата спада с 0,34% до 4,10 лв. за килограм.

Брашното тип 500 е нагоре с 0,68% до 1,49 лв. за килограм. Олиото също поскъпва – с 3,64% до 3,30 лв. за литър. Цената на захарта се вдига с 1,10% до 1,83 лв. за килограм.

При плодовете най-много поскъпват ябълките, които са с 6,90% нагоре и се предлагат по 2,51 лв. за килограм. Цената на гроздето се вдига с 4,10% до 3,30 лв. за килограм. Бананите се търгуват по 2,81 лв. за килограм или с 0,07% повече.

Поевтиняват лимоните – с 0,80% до 3,71 лв. за килограм, и портокалите – с 5,87% до 2,77 лв. за килограм.

При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, и тази седмица най-много поскъпват тиквичките – с 29,87% до 2,20 лв. за килограм. Поскъпват също зелените чушки – с 10,87% до 2,08 лв. за килограм, и краставиците, които са нагоре с 6,24% до 3,27 лв. за килограм.

Останалите зеленчуци поевтиняват, показват данните. Цената на доматите пада с 6,34% и те се търгуват по 2,72 лв. за килограм. При червените чушки поевтиняването е с 1,05% до 2,27 лв. за килограм.

По-евтини са също картофите – с 6,93% до 0,94 лв. за килограм, зелето – със 7,66% до 0,94 лв. за килограм, морковите – с 2,44% до 1,13 лв. за килограм.

Цената на зрелия кромид лук също е надолу – с 3,20% надолу, и той се търгува по 1,03 лв. за килограм.