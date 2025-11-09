Ако „Лукойл“ влезе в БЕХ, ще стане като с Белене, категоричен е Асен Василев

„Лукойл“ не е обувки или минерална вода. Не може да се продаде рафинерия за две седмици“. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев пред общественото радио.

Той призова правителството да каже дали вече има кандидат за особен управител за рафинерията в Бургас.

„Ако мисли Пеевски, че ще влезе да си вземе и да си управлява рафинерията, най-вероятно резултатът ще бъде като с „Булгартабак“. Ако са се насочили към БЕХ, както Драгомир Стойнев каза, това означава, че това е начинът трудно да бъде отказано международно да бъде купена рафинерията от Българския енергиен холдинг. А влезе ли в тази черна кутия, ще стане като с „Белене“ и с други проекти – едни харчове безкрай и накрая – нищо“, заяви Василев.

Бюджет 2026

Пред медиите, след интервюто, което даде за БНР, Асен Василев коментира и проекта на бюджет за 2026 година. Бившият финансов министър каза, че партията му е готова да предложи на управляващите решения за това как бюджетът за 2026 г. може да бъде изготвен с реални приходи и дефицит до 3%, без да се увеличават данъците и осигуровките за гражданите и бизнеса.

Василев посочи, че в проекта са предвидени само минимални социални мерки – спазване на швейцарското правило за пенсиите и повишаване на майчинските от 780 на 900 лв., докато останалите увеличения на разходите са насочени към „скандални пера“. Той даде примери с Антикорупционната комисия, чийто бюджет е нараснал с 65% през март, а сега се предвижда ново увеличение с още 52%, което според него на практика удвоява заплатите за година. По думите му и в службата за подслушване (ДАТО) заплатите са се повишили с 70% през март и предстои ново увеличение с 20%, а Висшият съдебен съвет също иска 20% повече.

Според Василев, ако всички тези увеличения бъдат ограничени до предвидените 5% за нормалните държавни служби, могат да се спестят около 250 млн. евро, включително 11 млн. евро само от бюджета на ВСС. Той предложи също капиталовите разходи да останат на нивото от тази година и незаетите щатни бройки да не се заплащат от държавата.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ призова управляващите да постигнат вътрешно политическо съгласие и да вземат разумни решения, като подчерта, че те не са нито тежки, нито рисковани. Той допълни, че според него ГЕРБ в момента водят по-лява политика дори от БСП. Василев припомни, че по време на управлението на „Продължаваме промяната“ в условията на ковид кризата, енергийната криза и войната в Украйна не са повишавани данъци, но въпреки това социалните разходи са се увеличавали значително.