Денят по диагонал – 9 ноември 2025 г.

„На няколко избора „Възраждане“ беше втора политическа сила сред българите в САЩ, а в Ориндж Каунти и първа. Проучвал съм темата и съм писал по нея. Гласуването за проруски партии сред хора, които живеят на Запад, се дължи в слабата интеграция към западните ценности. А също и във факта, че в САЩ се работи трудно и здраво. Старата политическа емиграция няма добро отношение към новите икономически преселници.

В България се живее по-лесно, отколкото в Америка. Хората в големите градове се справят прилично, имат си отпуски, пътуват в чужбина. Затова и не искат да клатят лодката. Може магистрали и улици да не са както трябва, може да ни тормозят монополисти, магазините са малко по-скъпи отколкото в Европа, но като видиш сътресенията по света, животът е приемлив. Имаме си отвратителната поговорка, че преклонена главица сабя не я сече“, заяви още Ясен Дараков.

„Лукойл“ не е обувки или минерална вода. Не може да се продаде рафинерия за две седмици“. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев пред общественото радио.

Той призова правителството да каже дали вече има кандидат за особен управител за рафинерията в Бургас.

„Ако мисли Пеевски, че ще влезе да си вземе и да си управлява рафинерията, най-вероятно резултатът ще бъде като с „Булгартабак“. Ако са се насочили към БЕХ, както Драгомир Стойнев каза, това означава, че това е начинът трудно да бъде отказано международно да бъде купена рафинерията от Българския енергиен холдинг. А влезе ли в тази черна кутия, ще стане като с „Белене“ и с други проекти – едни харчове безкрай и накрая – нищо“, заяви Василев.

ГЕРБ не показва намерение да се откаже от непопулярните мерки, заложени в проектобюджета за 2026 г., нито планира алтернативни решения като промени в законодателството за заплатите в отделни сектори. Това стана ясно от интервю на зам.-председателя на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева в студиото на БНР.

Тя посочи, че партията разглежда проектобюджета като „единствено възможен“ в настоящата ситуация. По думите ѝ той не е повод за похвали, но отразява реалността и приетите законови рамки. Сачева потвърди, че ГЕРБ има принос за увеличението на заплатите в силовия сектор, тъй като те са били твърде ниски, но категорично изключи възможността за промени в действащото законодателство, което предвижда автоматично повишение с още 12 процента.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, но подчерта, че мирът в Украйна е възможен само ако бъдат взети предвид интересите на Русия, предаде държавната агенция РИА Новости.

„Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и аз разбираме необходимостта от редовна комуникация. Това е важно за обсъждането на украинския въпрос и за насърчаване на двустранния дневен ред. Ето защо поддържаме телефонни разговори и сме готови да проведем среща лице в лице, когато е необходимо“, заяви Лавров.

Изявлението идва на фона на спекулации за напрежение между Лавров и президента Владимир Путин, които Кремъл отхвърли в петък.

Държавният дълг на Франция продължава да расте, както и лихвите по новите заеми. Следователно, през следващата година дълговото бреме върху бюджета на републиката ще възлиза на 74 милиарда евро. Това заяви Пиер Московиси, ръководител на френската Сметна палата, в интервю за La Tribune Dimanche.

„Следващата година лихвите по дълга ще възлизат на 74 милиарда евро“, каза той. „Наближаваме абсолютно безпрецедентен момент в историята на нашите публични финанси: дълговото бреме скоро ще се превърне в най-големия разходен елемент на държавата. Това означава, че ще има по-малко пари за позитивните приоритети, очаквани от французите: финансиране на екологичния и цифровия преход, отбраната.“