ДСБ ще сезира НАТО за „търпимостта“ на управляващите към руското влияние

„Демократи за силна България“ (ДСБ) ще сезира НАТО за „търпимостта“ на правителството към руското влияние и пропаганда.

„Възлага на председателя на ДСБ, в качеството си на зам.-председател на Народното събрание, да сезира заместник-генералния секретар на НАТО, отговарящ за разузнаването и сигурността на Алианса и директора на Органа по сигурността на НАТО (структура, отговаряща за контраразузнавателното противодействие) във връзка с търпимостта на управляващите към руското влияние, присъствие и особено към руските пропагандни канали“, се казва в резолюция на партията, приета на заседание на ръководството на ДСБ вчера.

Партията заявява още, че няма да подкрепи предложения от правителството бюджет за 2026 г. и настоява за западен оператор, който да откупи рафинерията на „Лукойл“ в Бургас. ДСБ ще внесе и декларация в парламента срещу езика на омразата.