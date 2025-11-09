РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ДСБ ще сезира НАТО за „търпимостта“ на управляващите към руското влияние

ДСБ ще сезира НАТО за "търпимостта" на управляващите към руското влияние

„Демократи за силна България“ (ДСБ) ще сезира НАТО за „търпимостта“ на правителството към руското влияние и пропаганда.

Възлага на председателя на ДСБ, в качеството си на зам.-председател на Народното събрание, да сезира заместник-генералния секретар на НАТО, отговарящ за разузнаването и сигурността на Алианса и директора на Органа по сигурността на НАТО (структура, отговаряща за контраразузнавателното противодействие) във връзка с търпимостта на управляващите към руското влияние, присъствие и особено към руските пропагандни канали“, се казва в резолюция на партията, приета на заседание на ръководството на ДСБ вчера.

Партията заявява още, че няма да подкрепи предложения от правителството бюджет за 2026 г. и настоява за западен оператор, който да откупи рафинерията на „Лукойл“ в Бургас. ДСБ ще внесе и декларация в парламента срещу езика на омразата.

