Костадин Ангелов не изключи възможността БЕХ да купи „Лукойл“

Заместник-председателят на 51-вото Народно събрание и депутат от ГЕРБ проф. Костадин Ангелов заяви в ефира на обществената телевизия, че държавата е проявила твърдост и последователност в ситуацията с „Лукойл“. Според него тя е гарантирала, че няма да възникнат проблеми, когато влязат в сила санкциите срещу рафинерията. Ангелов обясни, че основната роля на особения управител ще бъде да осигурява сигурността на доставките на горива. Той допълни, че ако президентът Румен Радев наложи вето върху промените в законодателството, това би означавало, че защитава интересите на Русия.

На въпрос дали БЕХ може да участва в покупката на рафинерията, Костадинов заяви, че нито една хипотеза не е невалидна. „Много е важно да видим кой каква цена ще предложи и тогава да разсъждаваме. Стъпка по стъпка правим политиката, стъпка по стъпка се вземат решенията„, каза той.

Ангелов коментира, че не е изненадан от атака на опозицията по темата и ги определи като „по-скоро прокремълски, отколкото пробългарски“.

„Ако Радев наложи вето, ще покаже, че работи за Русия. Това вето обаче, че бъде преодоляно за часове. Това, което е важно е, че „Лукойл“ ще бъде оценен по пазарна стойност и ще бъде продадена на този, който даде най-добра цена. Парите ще отидат в банка – България е гарант, ще се пазят и ще бъдат дадени на собствениците, когато бъдат премахнати санкциите. Това е обсъдено вече с американската страна“, коментира бившият здравен министър.

Депутатът от ГЕРБ обвини президента Румен Радев, че не разбира международната политика и тенденции в нея. „Радев единственото нещо, което използва е да атакува България от територията на други държави. Това е белег, че този човек работи за себе си, за политическото си оцеляване, а не за България“, заяви той.

По отношение на бюджета Константин Ангелов отбеляза, че е възстановен диалога с работодателите. „За левите партии този бюджет е десен, за десните партии този бюджет е ляв…фискалната стабилност за нас е цел“, каза още той.