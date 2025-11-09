За Николай Денков бюджетът за 2026 г. има много нагли и небалансирани искания

Заместник-председателят на „Продължаваме промяната“ акад. Николай Денков смята, че Бюджет 2026 има „много нагли и небалансирани искания“. Като нагло поведение на управляващите той определи и 30-секундното заседание на Комисията по енергетика в парламента.

На две четения, в едно заседание в петък, парламентът разшири функциите на особения търговски управител на обект от критичната инфраструктура в страната с приети промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на „Лукойл“ в България.

„Две седмици искаме изслушване, че да разберем плановете на правителството. Всичко това показва един нагъл натиск„, коментира още Денков в ефира на обществената телевизия.

Той подчерта, че никой не желае да има криза с горивата, но в момента се наблюдава укриване на информация. „Това да влезе особен управител не е нещо, което ни притеснява. Ние се подготвяме за това от 2022 година. През 2023 г. решително възразих да се излиза от дерогацията за руски нефт за 3 дни, защото това значеше да сме напълно неподготвени за това, което можеше да се случи“, добави той.

По думите му, предложените сега промени целят „форсмажорно“ действие, но по-опасното е, че новият особен управител ще получи неограничени правомощия върху собствеността на рафинерията, без неговите решения да подлежат на съдебен или административен контрол. Денков определи това като „суспендиране на конституцията“ и нарушение на европейските регламенти, което може да доведе до съдебни дела срещу България.

Николай Денков заяви, че структурата на „Продължаваме промяната“ вече е напълно подредена, направени са промени в устава и е утвърдена работата на етичната комисия. Освен това е решено да се провеждат обучения, за да се предотвратяват случаи на корупция или на неетично поведение.