Лавров е готов за среща с Рубио

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, но подчерта, че мирът в Украйна е възможен само ако бъдат взети предвид интересите на Русия, предаде държавната агенция РИА Новости.

„Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и аз разбираме необходимостта от редовна комуникация. Това е важно за обсъждането на украинския въпрос и за насърчаване на двустранния дневен ред. Ето защо поддържаме телефонни разговори и сме готови да проведем среща лице в лице, когато е необходимо“, заяви Лавров.

Изявлението идва на фона на спекулации за напрежение между Лавров и президента Владимир Путин, които Кремъл отхвърли в петък.

Според западни медии, опитите за организиране на нова среща между Путин и американския президент Доналд Тръмп са били замразени миналия месец, след като руското външно министерство изпратило съобщение, че Москва няма да отстъпи от позициите си относно Украйна.

Сегашната позиция на Лавров се разглежда като опит да се запази дипломатическият канал между Москва и Вашингтон отворен, въпреки рязкото влошаване на отношенията след неуспешните преговори за прекратяване на войната в Украйна.