Ясен Дараков: Печеливши избори в САЩ се правят с микротаргетиране и срещи от врата на врата, очи в очи (част 2)

Истината е, че извън България не живеят 2 млн. българи, а около милион, уточнява Ясен Дараков

Кажи-речи цялата българска общност в Чикаго се издържа от транспортния бизнес, а той закъса и много хора остават без работа. Първоначално нашите подкрепяха Тръмп, но още първите месеци разбраха истината и сега са наясно с реалностите.

Замислихме BiT като независима медия. Не успяха да ни повлияят на позицията, но рекламодателите се страхуваха, появи се купувач с много пари и проектът приключи. Всички актуални предавания бяха спрени, водещите съкратени, а гостите отпратени.

На няколко избора „Възраждане“ беше втора политическа сила сред българите в САЩ, а в Ориндж Каунти и първа. Проучвал съм темата и съм писал по нея. Гласуването за проруски партии сред хора, които живеят на Запад, се дължи в слабата интеграция към западните ценности. А също и във факта, че в САЩ се работи трудно и здраво. Старата политическа емиграция няма добро отношение към новите икономически преселници.

В България се живее по-лесно, отколкото в Америка. Хората в големите градове се справят прилично, имат си отпуски, пътуват в чужбина. Затова и не искат да клатят лодката. Може магистрали и улици да не са както трябва, може да ни тормозят монополисти, магазините са малко по-скъпи отколкото в Европа, но като видиш сътресенията по света, животът е приемлив. Имаме си отвратителната поговорка, че преклонена главица сабя не я сече.

Печеливши избори в САЩ се правят с микротаргетиране и срещи от врата на врата, очи в очи. У нас го практикува само ДПС.

Ясен Дараков, издател и главен редактор на BG VOICE

