Украйна атакува с дронове ТЕЦ в руския град Воронеж

Няколко дрона са били свалени над Воронеж през нощта, съобщава губернаторът на областта Александър Гусев. По негови думи, вследствие на нападението в един от комуналните обекти е избухнал пожар, който вече е потушен. Инцидентът обаче е причинил временни прекъсвания на електрозахранването и колебания в отоплението в някои части на града, предаде „Би Би Си“.

Гусев уточни, че пожарът е напълно ликвидиран и службите работят за възстановяване на нормалното електроснабдяване.

Воронеж, който се намира на около 180 километра от границата с Украйна, често е обект на украински атаки с дронове, насочени към енергийни и логистични съоръжения в Русия.

Украински мониторингови канали съобщиха, че ударът е бил насочен към Воронежката ТЕЦ-1, където е възникнал силен пожар, но официално потвърждение за това няма.