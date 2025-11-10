РЕГИСТРИРАЙ СЕ
2 245 000 лева компенсация за фермерите в зоните с мерки заради шарката по дребните преживни животни

2 245 000 лева ще получат като компенсация фермерите, попадащи в зоните с ограничителни мерки във връзка шарката по дребните преживни животни.

Държавен фонд „Земеделие“ е разрешил финансовата помощ да бъде разпределена между 732-ма фермери

Компенсациите са по държавната помощ de minimis и ще ги получат само регистрирани фермери, отглеждащи стадата си в зоните, в които Агенцията по храните въведе ограничителни мерки заради констатирани множество първични огнища на шарка по овцете и козите.

Средствата имат за цел да покрият част от разходите за отглеждане на животните и са в размер до 16 лв. за едно живо животно. Ограничителните мерки, срещу които животновъдите недоволстваха цяло лято, включваха затваряне на стадата във фермите и невъзможност да пашуват, заради което се наложи да бъдат хранени с фуража, приготвен за зимата. Това натовари финансово фермерите и за да запази устойчивостта на стопанствата им, държавата реши да ги компенсира за ограниченията.

Максималният праг на подпомагане по de minimis, който един земеделски стопанин може да получи в рамките на 3 години, е в размер до 50 000 евро.

