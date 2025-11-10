С 620 оператора са се увеличили залагащите на биологично земеделие за година

„Към началото на 2025 г. у нас са регистрирани 5646 биологични оператори – с 620 повече спрямо 2023 година. Площите под биологично управление достигат 198 050,9 хектара, което представлява ръст от 34% на годишна база. Така биологичното земеделие вече обхваща близо 4% от използваната земеделска площ в страната – показател за устойчив растеж и засилен интерес към екологично съобразното производство.“ Това обяви заместник-министърът на земеделието и храните Стефан Бурджев по време на информационната среща в Плевен, посветена на националната кампания „Призвание: БиоЛогичен!“

Бурджев отбеляза, че Плевенска област е сред най-бързо развиващите се региони в страната в сферата на биопроизводството. През 2024 г. там са отчетени 72 биопроизводители и 7 688,48 хектара сертифицирани площи – над два пъти повече спрямо 2023 година.

Заместник-министър Бурджев представи актуални данни за състоянието на биологичното земеделие в България. Той отчете, че се наблюдава засилен интерес към отглеждането на древни зърнени култури като спелта и еднозърнест лимец, както и към плодовете и зеленчуците, където площите се увеличават с над 40 процента.

Биологичното животновъдство в региона също бележи стабилен ръст – сертифицираните говеда и биволи са 1292 (+4.5%), а овцете – 3655, което представлява двукратно увеличение спрямо 2023 година.

Пасищата и ливадите под биоконтрол обхващат 3167,46 хектара, а броят на сертифицираните пчелни семейства достига 7753, с 11% повече спрямо предходната година.

Заместник-министърът Стефан Бурджев акцентира и върху усилията за насърчаване на здравословното хранене сред децата.

Той обърна внимание, че в рамките на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ доставките на биопродукти ще се увеличат от шест на девет пъти годишно.

В заключение Бурджев подчерта, че подкрепата за биологичното производство е напълно обоснована – тя опазва природата и човешкото здраве, осигурява чиста храна и съхранява ресурсите за бъдещите поколения.

„Нашата цел е България да бъде пример за устойчиво и конкурентно земеделие, в което биопроизводството заема своето достойно място,“ уточни още Стефан Бурджев.

В рамките на срещата в Плевен експертите от Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ представиха подробно принципите и правилата на биологичното растениевъдство и животновъдство, актуалната нормативна уредба, системите за контрол в сектора и възможностите за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 година.