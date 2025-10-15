РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Фонд „Земеделие“ утвърди близо 46 млн. лв. за подкрепа на животновъдите

Фонд "Земеделие“ утвърди близо 46 млн. лв. за подкрепа на животновъдите

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди близо 46 млн. лв. за подкрепа на животновъдите в Кампания 2025.

Парите са за Преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството и за Преходна национална помощ за овце и кози, обвързана с производството. 

Парите за говедовъдите ще бъдат изплатени до края на октомври, а за овцеъвдите – през месец ноември. Съгласно европейските регламенти преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. 

От агроведомството припомят, че през 2025 г. финансовият пакет за всяка от схемите за Преходна национална помощ намалява с 5% спрямо пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени