Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди близо 46 млн. лв. за подкрепа на животновъдите в Кампания 2025.

Парите са за Преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството и за Преходна национална помощ за овце и кози, обвързана с производството.

Парите за говедовъдите ще бъдат изплатени до края на октомври, а за овцеъвдите – през месец ноември. Съгласно европейските регламенти преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г.

От агроведомството припомят, че през 2025 г. финансовият пакет за всяка от схемите за Преходна национална помощ намалява с 5% спрямо пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.