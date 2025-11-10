iBanFirst обяви две ключови назначения в управленския си екип

iBanFirst, водещият доставчик на международни плащания за малки и средни предприятия (МСП) с международна дейност, обявява две ключови назначения: Сония Аззузи Будие (Sonia Azzouzi Boudier) за заместник-изпълнителен директор и Орор Гаспар Колсон (Aurore Gaspar Colson) за независим член на Съвета на директорите.

От присъединяването си към iBanFirst през 2022 г. като главен директор „Технологии и стратегия“, Сония Аззузи Будие има ключова роля в трансформацията на компанията и в изграждането на стратегическото ѝ позициониране около решението „Global Account“ – централен хъб, който позволява на клиентите да обединяват и оптимизират всички свои операции по плащания и управление на паричните средства.

Преди да се присъедини към iBanFirst, Сония Аззузи Будие натрупва значителен опит в Société Générale, където в рамките на седем години заема редица позиции, включително началник кабинет на тогавашния главен изпълнителен директор Фредерик Удеа (Frédéric Oudéa). Преди това прекарва осем години в стратегическо консултиране, подпомагайки големи международни групи в техните трансформационни проекти.

В новата си роля на заместник-изпълнителен директор,

тя ще отговаря за оперативното съвършенство на iBanFirst,

развитието на продуктовото предложение и ръководството на географската експанзия на компанията.

С над 350 служители в 11 европейски държави, iBanFirst обработва над 2 млрд. евро в транзакции месечно за портфейл от над 10 000 корпоративни клиенти. През 2024 г. компанията реализира 65 млн. евро приходи и продължава да разширява присъствието си – 2025 г. бележи още един етап от растежа ѝ с откриването на нови офиси в Португалия и Люксембург.

„Назначението на Сония е признание за нейната отдаденост и изключителната работа, която свърши през последните години, водейки трансформацията на iBanFirst. Нейното издигане в позицията на заместник-изпълнителен директор идва в момент на силен растеж на компанията в Европа“, отбелязва Пиер-Антоан Дюсулие (Pierre-Antoine Dusoulier), основател и главен изпълнителен директор на iBanFirst. „Разчитам на Сония да ускори още повече разгръщането на нашето предложение за стойност.“

Едновременно с това,

Орор Гаспар Колсон се присъединява към Съвета на директорите като независим член.

В тази роля тя ще допринася за стратегическото управление на iBanFirst, предоставяйки независима перспектива и експертиза, базирана на дългогодишен опит в банковия сектор. С над 20 години опит в Société Générale, където е заемала ключови позиции в областите обща инспекция, управление на риска, ритейл банкиране и дигитална трансформация, тя ще има активна роля в определянето на стратегическата посока и в затвърждаването на модела на растеж на iBanFirst.

iBanFirst е сред най-бързо растящите компании в Европа според класацията на Financial Times за шеста поредна година. През 2025 г. CNBC я нарежда и сред „топ финтех компаниите” в света.