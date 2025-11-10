РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Саркози напуска затвора предсрочно

Никола саркози

Бившият френски президент Никола Саркози напуска затвора предсрочно, след като прекара три седмици зад решетките, тъй като апелативният съд одобри молбата му за освобождаване.

Саркози беше задържан в затвора Ла Санте в Париж от 21 октомври, дни след като беше признат за виновен по обвинения, че е позволил на „близки сътрудници“ и „неофициални посредници“ да се опитат да получат финансиране от режима на Муамар Кадафи в Либия за предизборната му кампания през 2007 година.

Бившият държавен глава обжалва присъдата и продължава да отрича всякакви неправомерни действия, като вече беше оправдан по всички останали обвинения, включително за корупция и за получаване на незаконно финансиране на кампанията му.

Прокурорите проправиха пътя за освобождаването на Саркози, като подкрепиха молбата му, позовавайки се на факта, че той винаги се е явявал в съда и е сътрудничил на полицейските разследвания.

Съдът нареди на подсъдимия да не контактува с нито един от другите участници в процеса, както и с редица лица, свързани със случая, включително сина на Кадафи – Саиф. Забрани му да говори и с министъра на правосъдието Жералд Дарманен и членове на неговия екип. Дарманен, който преди е работил като говорител на Саркози, предизвика вълна от коментари, след като посети бившия държавен глава в затвора, припомня „Политико“.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

