Бившият френски президент Никола Саркози напуска затвора предсрочно, след като прекара три седмици зад решетките, тъй като апелативният съд одобри молбата му за освобождаване.

Саркози беше задържан в затвора Ла Санте в Париж от 21 октомври, дни след като беше признат за виновен по обвинения, че е позволил на „близки сътрудници“ и „неофициални посредници“ да се опитат да получат финансиране от режима на Муамар Кадафи в Либия за предизборната му кампания през 2007 година.

Бившият държавен глава обжалва присъдата и продължава да отрича всякакви неправомерни действия, като вече беше оправдан по всички останали обвинения, включително за корупция и за получаване на незаконно финансиране на кампанията му.

Прокурорите проправиха пътя за освобождаването на Саркози, като подкрепиха молбата му, позовавайки се на факта, че той винаги се е явявал в съда и е сътрудничил на полицейските разследвания.

Съдът нареди на подсъдимия да не контактува с нито един от другите участници в процеса, както и с редица лица, свързани със случая, включително сина на Кадафи – Саиф. Забрани му да говори и с министъра на правосъдието Жералд Дарманен и членове на неговия екип. Дарманен, който преди е работил като говорител на Саркози, предизвика вълна от коментари, след като посети бившия държавен глава в затвора, припомня „Политико“.