Саудитска Арабия свива амбициите за мегапроекта The Line

Архитекти и строителни инженери в Саудитска Арабия продължават да орязват значително планираните разходи за 170-километровия линеен град The Line – централният елемент на мегапроекта Neom, пише в разследване на „Файненшъл таймс“.

Разследването е базирано на над 20 анонимни интервюта и показва, че инженерите и ръководителите се сблъскват с трудности при реализирането на грандиозните архитектурни амбиции на престолонаследника Мохамед бин Салман, критикуван остро за нереалистичния дизайн, който иска да постигне, и високите разходи.

Принцът е искал The Line да бъде 500 м висока и 200 м широка, въпреки препоръките за по-осъществима 100-метрова структура, както и високоскоростна железница от летището до брега за 20 минути. До 2023 г. проектът се е свил от 20 на три модула, а старши строителен мениджър го определя като „неинвестиционен“. Похарчени са поне 50 милиарда долара, като строителството е в трета си година.

Проектът е противоречив от самото начало заради въздействието върху околната среда и изслеването на местните общности. Правозащитни организации критикуват бруталните условия на труд и експлоатацията на работници. През миналата година пакистанският инженер Абдул Вали Скандар Хан загина на строителен обект, а властите и ръководството на Neom не провеждат разследване, нито дават обезщетение. Проектът е белязан и от обвинения в расизъм и корупция сред висшето ръководство.

През последните седмици саудитското правителство планира да пренасочи средства от своя държавен фонд от 925 млрд. долара към съществуващи сектори като логистика, минерали и религиозен туризъм, както и към изкуствен интелект и центрове за данни. Гигапроекти като Neom се изместват като приоритет, а през юли беше обявено, че компанията обмисля да уволни до 1 000 служители – около 20% от персонала, което показва охлаждане на амбициите за мегапроекта.