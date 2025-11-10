Денят по диагонал – 10 ноември 2025 г.

Решението на правителството да увеличи пенсионните осигуровки с 2% предизвика буря от реакции, както в парламента, така и сред работодателите и икономическите експерти. Мярката, първоначално планирана за 2026 и 2027 г., ще се прилага ускорено, а аргументът е необходимостта от осигуряване на приходи и спазване на вече приетите законови ангажименти. Планираният ръст няма да засегне държавните служители, тъй като те не плащат за своите осигуровки.

Особеният търговски управител на „Лукойл“ ще бъде физическо лице или лица, които ще бъдат определени след необходимата проверка и анализ на тяхната почтеност. Това заяви премиерът Росен Желязков пред журналисти, като подчерта, че още при планирането на диверсификацията от руския нефт са обсъждани конкретни кандидатури. „Щом законът влезе в сила, ще ги обявим“, уточни той. По думите му, особеният управител няма да бъде „безконтролен“, тъй като ще действа строго в рамките на закона.

Кметът на София Васил Терзиев коментира план-сметката за 2026 година. Като за начало той отбелязва добрите новини – София ще получи от държавата за училища и за други, делегирани от държавата дейности, с около 90 милиона евро повече (или 14% увеличение на парите). Освен това и субсидията, която държавата дава на София за инвестиции и строителство, се увеличава с почти 1.5 милиона евро (или 11%). В публикацията си в профила си във „Фейсбук“ Васил Терзиев не си спестява и „лошите“ новини – предупреждава, че субсидията за градския транспорт на София е изчезнала.

Заместник-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева е внесла в Столичния общински съвет доклад за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинското предприятие за третиране на отпадъци. Предложението предвижда да се увеличи щата от 307 служители на 489 служители, както и да се разшири структурата и имуществото му, за да отговори на новите изисквания и натовареност, информират от общинския пресцентър. Предвидените средства са в размер на 4.79 млн. лева и ще бъдат осигурени в рамките на бюджета на Столичната община за следващата година.

Подадени са две нови жалби в КЗК срещу обществената поръчка на Столичната община за почистването на зона 4, обхващаща кварталите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, става ясно от справка в регистъра на комисията. По закон това възпрепятства сключването на договор с допуснатия изпълнител до произнасяне на КЗК – в този случай това засяга турската фирма “Норм Санаи”. В края на октомври Надежда Бобчева обяви, че турският консорциум е единственият чуждестранен участник, достигнал до финалния етап на процедурата.

Хранителното съдържание на банана се променя, докато узрява. Кой етап на зрялост е най-добър за вас? Ето нещо, за което може би не сте се замисляли: при някои храни (в случая – бананите) хранителният им ефект върху здравето ви може да варира в зависимост от това колко узрели са, когато ги ядете. Докато бананът узрява, неговото хранително съдържание – количеството захар, нишесте и витамини – се променя. Това означава, че ако имате нужда от повече захар преди тренировка или по-малко захар заради диабет, може да искате да ядете банана на определен етап от зрелостта му.