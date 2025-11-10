Кремъл се подготвя за визитата на Путин в Индия

Кремъл съобщи, че „активно се подготвя“ за посещението на руския президент Владимир Путин в Индия преди края на годината и се надява то да бъде съдържателно.

Говорителят Дмитрий Песков отказа да даде подробности за конкретните споразумения, които могат да бъдат постигнати, но посочи, че Москва разчита на „смислена и значима“ визита.

Според информация от „Икономик Таймс“ се очаква по време на срещата на върха през декември да бъде подписано споразумение за мобилност на работната сила, което да улесни присъствието на повече индийски граждани в Русия през следващите години.

Индия остава един от най-големите купувачи на руски петрол, като твърди, че следва външна политика, защитаваща националните ѝ интереси.