РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Оправдаха полицаите, ескортирали шофьора, убил французин на Околовръстното

димитър любенов

Оправдателна присъда за ескортиралите пияния водач, убил френски гражданин на южната дъга от околовръстния път в столицата постанови на първа инстанция Софийският градски съд. Георги Малински и Любка Гечева са подсъдими за получаване на подкуп и престъпление по служба във връзка с ескортирането на Димитър Любенов преди същият да предизвика жестоката катастрофа, след което пък се изнизали от местопроизшествието вместо да окажат дължимото съдействие.

Френският гражданин пътувал със съпругата си към летище София след почивка в Банско. Колата им е пометена отзад от летящото с близо 200 км./ч. Порше „Панамера“, което Любенов шофирал след употреба на кокаин и алкохол на прибиране от парти. Уж искал да ползва услуга „Дринк енд драйв“, но не намерил кой да го вземе и решил да рискува.

Когато бил спрян за проверка от патрула в състав Малински и Гечева, дал 200 лва на Малински, за да си затворят очите. Те пък добавили към услугата ескорт, заснет от пътни камери. После Любенов натиснал газта и налетял с бясна скорост колата на французите, а полицаите дали заден ход, за да се измъкнат от ситуацията.

Делото срещу самия Димитър Любенов е още висящо на първа инстанция, като предвид развоя на това срещу ескортиралите го полицаи може да се очакват сходни резултати.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще бъде ли увеличен данъкът върху дивидента от 5 на 10 процента?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени