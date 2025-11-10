Над 2800 полета в САЩ са отменени заради бюджетната парализа и недостиг на авиодиспечери

В Съединените щати в неделя бяха анулирани повече от 2800 редовни пътнически полета, а над 10 000 бяха забавени заради частичното спиране на работата на федералното правителство, съобщава Ройтерс. Причината е бюджетната парализа, която доведе до ограничаване на въздушния трафик и засили вече съществуващия недостиг на авиодиспечери.

Ситуацията предизвиква сериозни затруднения за американските авиокомпании. „Делта Еърлайнс“ е сред най-засегнатите – около 52% от основните ѝ полети са били отменени или забавени. Федералната авиационна администрация от седмици изпитва остър недостиг на персонал, като през последните три дни броят на отменените полети расте – над 1000 в петък, повече от 1500 в събота и над 2000 в неделя.

Министърът на транспорта Шон Дъфи предупреди, че при липса на решение въздушният трафик може да бъде сведен до минимум, заплаха, която идва в навечерието на Деня на благодарността, един от най-интензивните периоди за пътуване в САЩ.

Междувременно от Вашингтон дойдоха сигнали за възможен пробив. Сенатът придвижи напред законопроект, който цели да сложи край на бюджетната блокада.