РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Над 2800 полета в САЩ са отменени заради бюджетната парализа и недостиг на авиодиспечери

Над 2800 полета в САЩ са отменени заради бюджетната парализа и недостиг на авиодиспечери

В Съединените щати в неделя бяха анулирани повече от 2800 редовни пътнически полета, а над 10 000 бяха забавени заради частичното спиране на работата на федералното правителство, съобщава Ройтерс. Причината е бюджетната парализа, която доведе до ограничаване на въздушния трафик и засили вече съществуващия недостиг на авиодиспечери.

Ситуацията предизвиква сериозни затруднения за американските авиокомпании. „Делта Еърлайнс“ е сред най-засегнатите – около 52% от основните ѝ полети са били отменени или забавени. Федералната авиационна администрация от седмици изпитва остър недостиг на персонал, като през последните три дни броят на отменените полети расте – над 1000 в петък, повече от 1500 в събота и над 2000 в неделя.

Министърът на транспорта Шон Дъфи предупреди, че при липса на решение въздушният трафик може да бъде сведен до минимум, заплаха, която идва в навечерието на Деня на благодарността, един от най-интензивните периоди за пътуване в САЩ.

Междувременно от Вашингтон дойдоха сигнали за възможен пробив. Сенатът придвижи напред законопроект, който цели да сложи край на бюджетната блокада.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще бъде ли увеличен данъкът върху дивидента от 5 на 10 процента?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени