За първи път от 1946 г. сирийски президент е на официално посещение в САЩ

Сирийският президент Ахмед ал-Шараа ще проведе разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом на 10 ноември, за да осигури пълното премахване на оставащите санкции срещу републиката, съобщава The Guardian.

Това ще бъде първото официално посещение на сирийски лидер в Съединените щати, откакто страната получи независимост през 1946 година.

Ал-Шараа, чиито поддръжници свалиха правителството на бившия сирийски президент Башар ал-Асад в края на миналата година, се опита да убеди Тръмп да отмени икономическите ограничения, наложени на страната, твърдейки, че те вече не служат на целта си.

Ахмад Зейдан, медийният съветник на сирийския лидер, заяви пред саудитската телевизия Al Arabiya, че основната тема в дневния ред ще бъде евентуалното отменяне на Закона за гражданска защита „Цезар“ от 2019 г., който наложи санкции на сирийското правителство, неговите съюзници (Русия и Иран) и всички чуждестранни компании, които правят бизнес с тях.

По време на посещението си във Вашингтон се очаква Ахмед ал-Шараа да формализира присъединяването на Сирия към водената от САЩ международна коалиция срещу Ислямска държава (ИДИЛ).

Тръмп се срещна за първи път с ал-Шараа миналия май в Рияд

в кулоарите на срещата на върха на Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Преди разговорите той похвали сирийския президент, наричайки го „млад, привлекателен, корав човек със силен опит“.

На 7 ноември Съединените щати решиха да премахнат ал-Шараа от списъка с лица, подлежащи на санкции.

По-рано Обединеното кралство премахна Ахмед ал-Шараа, временния президент на Сирия, и сирийския министър на вътрешните работи Анас Хатаб от списъка със санкции. Това стана ясно от съобщение, публикувано на уебсайта на Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI). В текста се отбелязва, че лицата „са премахнати от консолидирания списък с санкции и вече не подлежат на замразяване на активите“.

В края на октомври Лондон премахна сирийската групировка „Хайат Тахрир аш-Шам“ от списъка с терористични организации, за да установи сътрудничество с новото сирийско ръководство.