Три големи американски авиокомпании отмениха почти 600 полета на 7 ноември

Три от най-големите авиокомпании на Съединениет щати обявиха, че отменят стотици полети, тъй като федералният авиационен регулатор подготвя ограничения на капацитета на десетки американски летища поради недостиг на персонал заради спирането на работата на правителството. United Airlines („Юнайтид еърлайнс“) съобщи на 6 ноември, че ще канцелира 4% от полетите си в петък, събота и неделя, което е по-малко от 200 пътувания на 7 ноември. American Airlines („Американ еърлайнс“) заяви, че няма да осъществява по около 220 полета на ден от петък до понеделник, което също представлява намаление от 4 процента. Delta Air Lines („Делта еър лайнс“) ще анулира около 170 излитания на 7 ноември, а Alaska Air („Аляска еър“) – петият по големина американски авиопревозвач, съобщи, че е започнал да канцелира „ограничен брой полети“ в петък.

Отменените пътувания са резултат от потвърдените намерения на американските регулатори да ораничат капацитета на летищата, обслужващи ред мегаполиси, включително Ню Йорк, Лос Анджелис, Вашингтон, Далас/Форт Уърт, Маями и Сиатъл, за да облекчат натоварването на авиодиспечерите. Международните полети ще бъдат пощадени от съкращенията, като вместо това те ще бъдат насочени предимно върху регионални маршрути, съобщи Федералната авиационна администрация (FAA) на 6 ноември.

Редукцията на полетите на летищата ще се случи на етапи, започвайки от 4% на 7 ноември и достигайки 10% до 14 ноември, добави FAA. Съкращенията са първото всеобхватно прекъсване на дейността на авиокомпаниите в резултат на паузата на работата на федералното правителство на Съединените щати.

„Американ“, „Делта“ и „Юнайтид“ посочиха в официални изявления, че се надяват да успеят да изпълнят по-голямата част от полетите си и че международните им маршрути на дълги разстояния няма да бъдат засегнати. Министърът на транспорта Шон Дъфи каза на 5 ноември, че преди спирането на работата на правителството, секторът за контрол на въздушното движение е работила с недостиг от около 2000 души.

Диспечерите са сред стотиците хиляди федерални служители, които са били освободени от работа от началото на октомври в най-дългата работна пауза в историята и които не са получавали заплати през последните седмици. Дъфи заяви, че някои авиодиспечери не се явяват на работа и вместо това поемат „странични ангажименти“, за да финансират ежедневните нужди на домакинството, което допълнително натоварва възможностите на кулите за контрол на въздушното движение в Съединените щати.

Финансовото въздействие върху авиокомпаниите би се увеличило, ако спирането на работата на правителството продължи до Деня на благодарността и традиционния скок в пътуванията.

Според анализатора на авиационния бранш на Raymond James – Саванти Сит, превозвачите са в период на „нисък сезон“, така че тяхната „способност да превозват отново пътници е по-висока, особено за авиокомпаниите, които имат значителна дейнст“ на засегнатите летища. Сит добавя, че „от друга страна очаква само умерен риск за печалбите, при условие че спирането на полетите не се простира до периода на пътуванията за Деня на благодарността“.

Междувременно, на 6 ноември Air France-KLM коментира, че редукциите на FAA ще имат само ограничено въздействие, тъй като те до голяма степен са насочени към вътрешните полети. Докато „международните трябва да продължават както обикновено“, според главния изпълнителен директор Бен Смит.

Въпреки това, Андрю Лобенберг, анализатор на авиокомпании в британската банка „Барклис“, посочва, че напрежението отвъд Атлантика „вероятно ще има някои косвени ефекти“ върху европейските превозвачи заради ограничаването на вътрешните операции.

А в по-ранния етап на спирането на полетите главният изпълнителен директор на „Луфтханза“ Карстен Шпор предупреди, че авиокомпанията му е отчела спад в броя на пътниците, хващащи свързващи полети в Съединените щати преди да летят до Европа.