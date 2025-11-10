Печалбата на БФБ се увеличава три пъти през третото тримесечие до 17.14 млн. лв.

Към края на септември нетният финансов резултат, реализиран от „Българска фондова борса“ АД е печалба в размер на 17.14 млн. лв. при 5.03 млн. лв. година по-рано. Това се дължи основно на увеличението на финансовите приходи, както и в приходите от договори с клиенти, става ясно от индивидуалния междинен финансов отчет за трето тримесечие на борсовия оператор. Нетна печалба на акция е 1.30 лв. при 0.50 година по-рано.

Финансовите приходи нарастват с 12.13 млн. лв. (+235%) на годишна база и възлизат на 17.3 млн. лева. Увеличението идва от повишението по позиция „Приходи от дивиденти“ с 12.06 млн. лв. (+236%), както и на ръст по позиция „Приходи от лихви по срочни депозити в банки“ – с 69 хил. лв. (+493%).

Към края на септември дружеството е реализирало

приходи от български клиенти в размер на 2.4 млн. лв. при 2.006 млн. лв. година по-рано.

Паричните постъпления от чуждестранни клиенти са 695 хил. лв. в сравнение с 541 хил. лв. през септември миналата година. Приходите от договори с клиенти са за 3.09 млн. лв., с което се отчита ръст от 544 хил. лв. на годишна база.

Приходите от такси в оперативен сегмент „Регистрация и поддържане на емисии финансови инструменти за търговия“ се увеличават със 105 хил. лева. Ръст се отчита при таксите за регистрация на дружества, за членство и за неразкриване на информация и временно спиране от търговия. По позицията „Такса за промяна на параметри на емисии“ обаче има спад – със 17 хил. лв. (-68%).

Паричните постъпления от такси в оперативен сегмент „Информационно обслужване“ се увеличават с 147 хил. лева. Приходите в оперативен сегмент „Търговия с финансови инструменти“ също нарастват – с 292 хил. лв. (41%) поради ръст при комисионите за сделки на борсата“ и финансови санкции на членовете.

При разходи за външни услуги обаче се отчита спад със 111 хил. лева.

Сумата за възнаграждения за персонала нараства със 165 хил. лева.

Задълженията за дивиденти в размер на 924 хил. лв. при 656 хил. лв. в кра яна 2024-а представляват неизплатени дивиденти на акционери на „Българска фондова борса“ АД от разпределение на печалбата за 2024 г., 2023 г., 2022 г., 2021 г., 2020 година.

За 25 ноември е насрочено извънредно общо събрание на акционерите в София, което трябва да приеме 6-месечния финансов отчет на БФБ за първото полугодие и да вземе

решение за изплащане на 6-месечен дивидент.

Предвижда се от печалбата за първото полугодие, в размер на 17 127 000 лева, сума в размер на 16 600 000 лева, да се разпредели като дивидент на акционерите, съответно по 1.26 лева на акция.

От началото на годината цената на акциите на борсовия оператор на „Българска фондова борса“ се повишават. В момента те се търгуват по 10.80 лева за един брой, което оценява компанията на над 142 млн. лева пазарна капитализация.