БФБ ще изплати 6-месечен дивидент за първото полугодие

От нетната печалба, реализирана от „Българска фондова борса“ АД за първото полугодие, в размер на 17 127 000 лева, сума от 16 600 000 лева ще се разпредели като 6-месечен дивидент на акционерите. Всеки от тях ще получи по 1.26 лева на акция. Решението ще се гласува от извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 25 ноември в София.

Преди това акционерите ще приемат междинния финансов отчет за първата половина на годината. Максималната сума, необходима за изплащането на дивидента, при упражняване правото по всички акции, възлиза на 16 600 000 лева.

Ще се вземе на решение и за избор на Асен Ягодин, Маню Моравенов, Георги Караджов, Радослава Масларска и Христина Пендичева за членове на съвета на директорите на „БФБ“ АД, с пет годишен мандат. Ще се определи и размера на гаранцията за управление на членовете на борда.

Общото събрание ще обсъди доклад на съвета на директорите за придобиване на 2 956 578 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 27.89% от капитала на „ИПО Растеж“ АД. Сделката е на обща стойност 3 340 933.14 лева при цена 1.13 лева на една акция. Тя трябва да се приключи в срок до три месеца от датата на овластяването на мениджърите и при условията, предвидени в мотивирания доклад на съвета на директорите. Страни по сделката са „БД Консулти“ АД – продавач и „БФБ“ АД – купувач.

Директорите и изпълнителният директор на дружеството ще бъдат опълномощени за приключване на покупко-продажбата.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 12 декември на същото място и при същия дневен ред.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на „Бълграска фондова борса„, в резултат на които купувачът ще може да упражни право на глас в общото събрание, е 7 ноември. В момента тези книжа се търгуват по 10.80 лева за един брой, което оценява компанията на над 142 млн. лева пазарна капитализация.