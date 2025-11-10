РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Потребителската кошница вече струва 100 лева, отчетен е плавен ръст на цените

Потребителската кошница от 27 основни хранителни продукта е поскъпнала с два лева и вече достига 100 лева. Това показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. По оценка на експертите пазарът остава стабилен, но се наблюдава постепенно повишаване на цените с оглед наближаващия зимен сезон.

За последната седмица единствено сиренето отчита понижение в цената, докато при свинското месо поскъпването продължава трета поредна седмица.

Сред пресните продукти цените на едро на доматите са намалели с 12 стотинки, картофите – със 7 стотинки, зелето – с 5 стотинки, а портокалите – с 15 стотинки. В същото време най-осезаемо поскъпват тиквичките – с 30 стотинки за килограм, ябълките – с 20 стотинки, пиперът – с 15 стотинки и краставиците – с 13 стотинки

