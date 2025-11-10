Главният икономист на КТ „Подкрепа“ признава, че няма информация какво се случва в „Лукойл Нефтохим Бургас“

Нямаме информация какво се случва в рафинерията в Бургас, призна главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев в ефира на БНР. Той уточни, че нито КТ „Подкрепа“, нито КНСБ имат информация какво реално става в компанията. Те не знаят и дали са гарантирани работните места на заетите в бургаската рафинерия. Нямат информация и как ще реагира държавата, като отбелязват като притеснително и това, че няма реакция на Европейския съюз.

Според Кацарчев е притеснително, че няма официална информация колко са фактическите резерви на горива, колко са вътре и извън страната, няма данни и колко барела имаме на разположение. Главният икономист на КТ „Подкрепа“ отбеляза, че синдикатите няма как да се намесят, защото нямат никаква информация какво се случва и какви са запасите.

Кацарчев изрази учудване, че темата за „Лукойл“ не намира място в разговорите за държавния бюджет, а той е съществена част от бюджета за 2026 г., защото ако рафинерията спре за няколко месеца, то тогава ще възникне въпросът какво се случва с приходите в хазната.

Кацарчев обяви, че от КТ „Подкрепа“ все още не са взели решение дали ще участват на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 13 ноември. Уточни, че на 11 ноември федерациите в КТ „Подкрепа“ ще се съберат и ще вземат решение какви ще бъдат действията им.

Главният икономист на КТ „Подкрепа“ подчерта, че кабинетът трябва да обясни и мотивира политиката, която провежда през Бюджет 2026. Той обърна внимание, че за догодина е планиран нисък ръст на заплащането на труда, което е 5% за хората, работещи в администрацията и за заетите в публичния сектор.

Като сложим, че има увеличение на осигурителната вноска, накрая ще се окаже, че я има 1.5 – 2% реален ръст на работната заплата, я – не, коментира Кацарчев.

Според него управляващите са допуснали пропуск – трябвало е по-рано да излязат и да обяснят защо са заложили бъдещите мерки през план-сметката за 2026 година. Кацарчев е на мнение, че почти всички мерки са някак половинчати и не се вижда ясно какво целят – борба с демографията или компенсиране на покупателната способност.