Мартин Богданов пред Banker Special: Paysera предоставя всякакъв тип услуги и продукти за разплащания

В новия – 81 брой на списание Banker Special Мартин Богданов – председателят на Съвета на директорите на Paysera България представя компанията си и какъв тип услуги и продукти за разплащания тя предоставя. В разговор с главния редактор на списанието – Силвия Джагарова и Калоян Атанасов – той разказва и върху какво е нейният фокус. Тук го публикуваме без съкращения.

Мартин Богданов има над 30 години опит във финансовия сектор. Заемал е ръководни позиции в БНБ и водещи търговски банки в България и Албания. Към днешна дата е председател на Съвета на дирекотрите на Paysera България и заместник изпълнителен директор на Paysera, съучредител и съветник на Управителния съвет на Българската финтех асоциация, член на Управителния съвет на Българската е-комерс асоциация, член на Националния съвет на АИКБ. Работи активно за развитието на финансовия и на финтех секторите чрез въвеждане на иновативни услуги и процеси в помощ на клиентите и институциите, подпомага въвеждането на регулаторни промени и добри практики.

Господин Богданов, Paysera е ключов играч във финтех екосистемата в България, която се развива динамично. Как виждате ролята на Paysera във формирането на добри практики в сектора?

– Paysera играе водеща роля в оформянето на финтех екосистемата не само в България, но и в Европа, бидейки едно от първите дружества за електронни пари (ДЕП). Дружеството се утвърди като иноватор в тази област и непрекъснато задава стандарт за иновации, прозрачност и достъпност. когато стартирахмев България дейността си през 2015 г. думи като Fintech и RegTech, App (самостоятелен софтуерен продукт) и API (Application Programming Interface) бяха непознати, съответно липсваха компании с подобно ДНК на пазара.

Особено сме горди, че през 2017 г. успяхме да организираме първата Финтех закуска с представители на българските медии, включително и от „Банкеръ“, на която застанахме 4-5 компании от бранша и представихме алтернатива на традиционните финансови институции.

Например, ние от Paysera бяхме пионери във въвеждането на дистанционно откриване на многовалутни платежни сметки за физически и юридически лица през 2016 г. в България – в момента това звучи по-скоро като стандарт, отколкото като иновация.

Интересното в случая е, че регулаторът по онова време налага глоба на литовската Paysera за прилагане на недобри практики за подобно дистанционно откриване на сметки на нови клиенти. Друго решение са безплатните многовалутни платежни сметки в повече от над 25 валути и възможност за присвояване на индивидуален IBAN SEPA Instant преводи, което показа на пазара, че бързите и евтини дигитални решения са не само възможни, но и устойчиви.

Като съучредител на Българската финтех асоциация ние работим активно за създаването на добри практики, които се възприемат и налагат от цялата финансова система.

Интересът към дигиталните плащания вБългария нараства. Какви стъпки предприема Paysera, за да ускори адаптацията на потребителите към тези решения?

– Визията на Paysera е да предоставя всякакъв тип услуги и продукти, свързани с разплащанията, и не само. Като се започне от стандартните услуги за ежедневно банкиране на физически и юридически лица, преминем през възможността същите да извършват плащания в над 180 страни като местни лица, стигнем до платформа като Paysera Tickets – система за организиране на събития като концерти, конференции; инвестиционни възможности в злато и p2p платформи на партньорски компании, или пък възможност за заемане на средства чрез партньорски компании.

Фокусираме се върху лесни за използване продукти и повишаване на финансовата грумотност на клиентите. И тук е много тънък балансът между наличието на множество разнообразни услуги и възможността за тяхното лесно използване. Непрекъснато работим върху UX (user experience) и се стремим нашата мобилна апликация да предоставя интуитивен достъп до всички услуги. Провеждаме уебинари и кампании, за да запознаем клиентите с предимствата ни като open banking и на многовалутната сметка за безпроблемни трансфери.

Кои са най-търсените продукти и услуги от вашите клиенти?

– Все по-широка популярност придобива нашата безплатна Paysera Бизнес сметка с пакет от 30 безплатни превода на месец, която привлича малки и средни бизнеси, търсещи да оптимизират трансакционните си разходи. Клиентите ценят и SEPA Instant преводите, които позволяват трансфери в евро за секунди, както и поддръжката на 30 валути. Многовалутната сметка предлага IBAN в лева, евро и румънски леи, което допълнително улеснява бизнеса при локални и трансгранични плащания.

С портала за приемане на плащания Paysera Checkout електронните търговци могат да продават успешно онлайн, на множество пазари, възползвайки се от безплатни плъгини за най-популярните платформи за e-commerce, както и от разнообразни платежни методи като: Open banking, Google/Apple pay, карти и други.

Платформата ни за управление на събития и продажба на билети Paysera Tickets също набира популярност благодарение на дигиталните билети с баркорд, възможността за реализиране на разнообразни събития – от концерти до бизнес форуми и онлайн курсове. Друг плюс е възможността за нейното интегриране с платежната сметка, прозрачните условия и атрактивните цени.

Как оценявате представянето на Paysera на BEAM пазара на БФБ след IPO-то през 2024 г.? Вашата компания е една от малкото финтех компании, чиито акции се търгуват на БФБ. Как се отрази това на стратегията ви?

– IPO-то на BEAM през юни миналата година беше важна стъпка за нас – набрахме 1.15 млн. лева, което ни позволи да ускорим растежа си в България и Румъния. Представянето ни на пазара е стабилно, а инвеститорите ни възприемат като надеждна компания, с ясна визия. Това ни даде гъвкавост да инвестираме в нови продукти, като например подготовката за дъщерно дружество за колективно финансиране – real estate crowdfunding. Стратегически IPO-то засили фокуса ни върху прозрачност и устойчиво разивите в посоока каниддатстване за самостоятелен лиценз като ДЕП.

Нашата цел е да насърчаваме конкуренцията, като същевременно защитаваме интересите на потребителите чрез сигурност и яснота в услугите.

Кои са най-значимите регулаторни предизвикателства за финтех сектора и как Paysera се адаптира?

– Основните предизвикателства са свързани с платежните директиви на ЕС, така наречените PSD2/PSD3 и Open banking, които изискват по-строги мерки за сигурност и споделяне на данни. За Paysera това е шанс да предостави по-съвременните си решения за търговци и крайни клиенти чрез API интеграции и нови модели на услуги.

Друго предизвикателство пред целия финансов сектор e DORA (Digital Operational Resilience Art) – регламентът поставя високи стандарти за киберсигурност и устойчивост на ИКТ инфраструктурата. Paysera като група вече инвестира в допълнителни процеси за управление на риска, системи за мониторинг и непрекъсваемост на на услугите, както и в изграждане на специализирани екипи, включително и създаването на back-up център в Германия.

Засилване на регулациите в областта на AML/KYC, борба с финансовите престъпления и контрол върху мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма – Paysera прилага многослойни системи за идентификация и мониторинг, включително и автоматизирани решения с елементи на изкуствен интелект, като същевременно осигурява съответствие с националните и европейските изисквания. Също така с интерес очакваме регулации за криптоактиви (MiCAR) – тази рамка ще отвори нови възможности, но и ще наложи сериозни изисквания към участниците.

В Paysera анализираме с помощта на изкуствен интелекти и опитни юристи как да се интегрират регулирани услуги в тази сфера по начин, който е в съответствие със закона и носи добавена стойност за клиентите.

Как ще се отрази въвеждането на еврото в България и готови ли сте за него?

– Въвеждането на еврото ще бъде възможност за нас, тъй като отдавна вече предлагаме SEPA и SEPA Instant преводи, което ще улесни клиентите ни след прехода. Ние сме напълно подготвени – нашата инфраструктура поддържа трансакции в евро от години, а интеграцията с европейски банки е безпроблемна. Очакваме ръст в трансграничните плащания, особено с Румъния и региона.

Бяхте отличен с приза „Банкер на годината“ за най-динамично развиваща се финтех компания. Какво означава тази награда за Вас и за Paysera?

– За мен лично е чест и вътрешно удовлетворение, че рискът да загърбя сигурната си и успешна банкова кариера с на практика един startup, без гаранция за успех, си е струвал и проектът е получил признание. През призмата на днешното време това начинание вече не изглежда толкова рисково, но преди десетина години условията и разбиранията бяха различни.

Тази награда е голямо признание за малкия, но сплотен екип на Paysera, тя е лакмус за избрания път да продължим да бъдем двигател на иновации и да затвърдим позицията си като лидер в сектора, което привлича нови клиенти и партньори. Тя и стимул да ускорим плановете си за местен лиценз за електронни пари и дъщерно дружество за crowdfunding.

Сигурността е приоритет за Paysera. Какви технологии и практики сте въвели за защита на клиентските данни и средства?

– Сигурността е в основата на нашите услуги. Използваме двуфакторна идентификация (2FA), биометрична идентификация и криптиране за всички транзакции. Внедрени са най-различни AI-базирани системи за мониторинг на транзакции в реално време, разпознаване на лица, и много други решения, които откриват и предотвратяват измами. Също така, редовно провеждаме тестове за проникване и сме в пълен синхрон с GDPR, PSD2, DORA изискванията.

Колко важни са бизнес партньорствата ви за растежа на Paysera?

– Партньорствата са от решаващо значение за нас. В днешно време липсата на технологичен или финансов ресурс за разработка на собствен продукт/услуга, или съответен лиценз, особено във финтех сектора, може да бъде разрешено с подходящи ключови партньорства. Такива например са работата ни с Юробанк България по отношение на български IBAN, с Борика и Iris Solutions за развитие на Оpen banking технологията, с InRento за crowdfunding технологии – те ни позволяват да предлагаме многообразие от дигитални платежни и финансови услуги на едно място.

Партньорствата с търговските камари за Paysera Tickets също ни помогат да спечелим доверието на големи организатори на събития. Тези сътрудничества ускоряват растежа ни, като ни дават достъп до нови пазари и клиенти.

Инвестирате ли в технологична инфраструктура и дигитализация през 2025 година?

– През 2025 г. инвестираме сериозно в AI и автоматизация. Например, внедряваме AI-базирани агенти за клиентска поддръжка и автоматизирани процеси за KYC и AML, което намалява времето за onboarding. Също така, надграждаме платформата си за open banking, за да улесним A2A плащанията като алтернатива на картовите, с изключително високо ниво на сигурност при ниски трансакционни разходи. Иновациите подобряват клиентското изживяване и оптимизират разходите на компанията.

Споделихте, че регистрирате около 200 нови фирми месечно. Как управлявате този растеж?

– Растежът от 200 нови фирми месечно изисква ефективна инфраструктура. Ние разчитаме на автоматизирани системи за onboarding и поддръжка, което ни позволява да обработваме голям обем заявки без забавяне. Специализиран екип за бизнес клиенти осигурява персонализирана поддръжка. От регулаторна гледна точка, инвестираме в съответствие с FSC и БНБ стандартите, за да гарантираме устойчив растеж.

Какви са плановете ви за устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност?

– Компании като Paysera са родени в дигиталната ера и затова се гордеем, че още през 2015 г. първи в България открихме платежна сметка на нов клиент изцяло дистанционно и paperless – на практика създадохме стандарти и добри практики в тази насока. Днес цялата индустрия отчита намаляване на екологичния си отпечатък чрез дигитални процеси, които елиминират нуждата от хартия и придвижване.

В социален план, подкрепяме местни събития, включително и през Paysera Tickets и ще продължим да инвестираме в образователни инициативи за финансова грамотност. Нашата цел е да балансираме растежа с отговорност към обществото и околната среда.





За Paysera

Paysera е глобална онлайн платформа за дигитални платежни услуги, насочена към физически и юридически лица. Мисията ѝ е да направи дигиталните плащания лесни, достъпни и сигурни, като помага на бизнеса да бъде по-конкурентен.

Основана през 2004 г. в Литва, Paysera е лицензирано дружество за електронни пари от 2012 година. Днес оперира в над 180 държави с фокус върху европейския пазар и партньорска мрежа в Литва, България, Румъния, Албания, Косово, Латвия, Естония, Украйна и Грузия.