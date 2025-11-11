„Атлетико“ – Мадрид премина под американски контрол – на инвестиционния фонд Apollo

Известният испански футболен клуб „Атлетико“ – Мадрид официално смени контролиращия го собственик. Вече това е американският инвестиционен фонд Apollo Global Management. Страните по сделката не разкриват подробности, но източници, запознати със ситуацията, твърдят, че клубът е бил оценен между 2 и 2.5 милиарда евро.

С нов, богат собственик и активи под управление на Apollo, надхвърлящи 900 милиарда долара, „Атлетико“ – Мадрид има шанс да се отърве от репутацията си на вечния трети в испанския футбол, с редки изключения. Испанският футболен клуб обяви на официалния си уебсайт завършването на продажбата на мажоритарен дял на американския инвестиционен фонд Apollo Global Management.

Предишните контролиращи акционери на клуба – главният изпълнителен директор Мигел Анхел Хил Марин и президентът на „Реал“ – Мадрид Енрике Сересо, както и Ares Management (които колективно притежаваха 70% от акциите на клуба) се бяха съгласили по принцип с продажбата още през септември, но реакцията на купувача предстоеше да се види.

Последният първоначално не е планирал да купи клуба. Интересът на „Аполо“ се е ограничавал до участие в проект за развитие на стойност 800 милиона евро, който „Атлетико“ предприема близо до стадион „Метрополитано“. В крайна сметка обаче е взето решение за придобиване на дял в клуба.

За „Аполо“ купуването на дял в „Атлетико“ е най-голямата инвестиция в спортен проект. Компанията преди това се е опитвала да придобие дял в „Манчестър Юнайтед“, един от най-известните клубове в Англия. Условията на сделката не са уточнени. Източник е съобщил пред Financial Times, че клубът е оценен на 2.5 милиарда евро, включително дълг.

Друг източник обаче е казал на изданието, че оценката е малко по-ниска, едва надхвърляща 2 милиарда евро. Във всеки случай „Атлетико“ е оценен значително по-ниско от очакваното. „Ройтерс“ по-рано съобщи, че цифрата е около 3 милиарда евро.

Споразумението предвижда Енрике Сересо и Мигел Анхел Жил Марин (който е и член на изпълнителния комитет на Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА) да запазят акциите си и да останат на позициите си, „за да осигурят приемственост“. „Аполо е страхотен съюзник, който уважава традициите на клуба и неговите фенове“, отбеляза Мигел Анхел Хил Марин. „А допълнителните ресурси на клуба ще му помогнат да засили конкурентоспособността си.“

Ако е така, „Атлетико“ ще има шанс да се отърве от репутацията си на вечно третата най-добра сила в испанския футбол, след „Реал“ – Мадрид и „Барселона“. Това не е изненадващо, като се има предвид, че финансовите ресурси на Дюшекчиите (Los Colchoneros) са значително по-ниски от тези на неговите съперници. През 2024 г. приходите на клуба бяха приблизително 400 милиона евро.

За сравнение, „Барселона“ е спечелила 994 милиона евро през същия период, докато доходите на „Реал“ – Мадрид възлизат на 1.19 милиарда евро.

Въпреки по-скромните си ресурси, „Атлетико“ е успял да се намеси в съперничеството между гигантите в няколко случая. През последните две десетилетия само Червено-белите (Los Rojiblancos) успяха да разчупят дуопола Мадрид-Каталуния. „Производителите на матраци“ (наричат така „Атлетико“ заради отличителния си цвят на фланелките) спечелиха испанското първенство през 2014 и 2021 година. Клубът има и девет други шампионски титли, но всички те са назад в годините – най-скорошната датира от 1996 година.

„Атлетико“ в момента е четвърти в Ла Лига.

В Шампионската лига, чиято групова фаза мадричани не са пропускали от 12 години (отборът стигна до финала през 2014 и 2016 г.), отборът в момента заема едва 17-то място.