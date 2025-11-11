РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Даниел Митов: България не е завладяна държава, а демокрация с проблеми

Вътрешният министър Даниел Митов определи България като демокрация със свои проблеми, но не и като завладяна държава, цитиран от БТА. Той участва в конференция на тема „Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата“, провеждаща се в София с организатор – Центърът за изследване на демокрацията.

Митов бе попитан за най-подходящия начин да се гарантира устойчивостта на институциите спрямо корупцията като функция на завладяването на държавата – проблем, за който бе внесен и вот на недоверие.

“Знам, че има една част от българската политическа среда, която обича да мисли, че България е завладяна държава. Те биха искали да се убедят, че това е така, но нека се върнем към определението за завладяна държава – това е систематично подкопаване на процеса на вземане на решения в държавата от частни или чуждестранни интереси”, обясни Митов.

Както добре знаем, в периода април 2021 г. до октомври 2024 г. се проведоха няколко предсрочни избора, за които бяха похарчени близо 950 млн. лева. Те бяха спечелени от различни политически партии. Властта се промени, обясни Митов, добавяйки, че това е станало по мирен начин, с изключение на купения и корпоративния вот.

Въпреки това Митов не изключи възможността за вероятно бъдещо завладяване на държавата, заявявайки, че разговори на подобни теми винаги е имало и те ще продължават да се водят. Това обаче няма как да повлияе на “дефектната демокрация” в страната ни.  

“Объркването на демокрацията с нейните собствени проблеми със завладяната държава всъщност девалвира термина „завладяна държава“ и обижда страните, които са действително под контрол”, коментира Митов.

