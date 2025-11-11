Браншови организации в хранителния сектор настояват за включване в компенсациите за електроенергия

Национално представените организации от хранително-вкусовата промишленост, земеделието и животновъдството настояват за промени в обнародваното постановление на Министерския съвет, свързано с компенсациите за електроенергия. Те подчертават, че много предприятия от тези отрасли са вече признати от Европейската комисия като изложени на риск да изнесат производството си извън Европейския съюз поради високите разходи за енергия и засилената международна конкуренция.

Според организациите изключването на тези сектори от компенсаторния механизъм ще има сериозни последици за националната хранителна сигурност. По-високите разходи за електроенергия ще оскъпят производството и това ще се отрази на крайните цени на храните, което засяга пряко потребителите. В животновъдството рискът е особено остър – според бранша при ръст от над 30% в цената на тока секторът може да се окаже на ръба на изчезване. В същото време някои предприятия може да прекратят инвестициите си в страната или да преместят производството си извън ЕС, което ще засегне регионалната икономика и заетостта, включително в селските райони.

Още в рамките на общественото обсъждане организациите настояха секторите „Производство на хранителни продукти“ и „Селско, горско и рибно стопанство“ да бъдат включени в обхвата на компенсациите, тъй като според насоките на Европейската комисия държавната помощ трябва да бъде обективна, прозрачна и недискриминационна. Те подчертават, че производствените процеси в тези отрасли са силно зависими от непрекъснато електрозахранване за осигуряване на санитарни стандарти, охлаждане, отопление, автоматизация и логистика. Браншовите организации са предоставили на Министерския съвет поисканите данни още на 6 ноември и очакват спешно решение за разширяване на списъка със секторите, обхванати от програмата.