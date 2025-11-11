Борисов се среща и със синдикатите заради проектобюджета за 2026 г.

Президентите на КТ „Подкрепа“ и на КНСБ Димитър Манолов и Пламен Димитров ще се срещнат в 11.00 ч. с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на партията заради проекта на бюджет за 2026-а година.

До неформалните срещи в партийната централа се стигна след като работодателските съюзи отказаха да подкрепят план-сметката за 2026 г. заради планираното в нея увеличение на данък дивидент, както и на осигуровките.

В разговорите ще участват и представители на правителството. Подобна среща преди седмица се преведе и с работодателските организации.

Разговорите са предварителни, защото в четвъртък ще има втори опит за Тристранен съвет, на който да се обсъди бюджета. Миналата седмица заседанието на тристранката се провали заради бойкот на работодателските организации, които нарекоха проектобюджета „вреден“.

Веднъж вече документът претърпя корекции заради новия размер на минималната заплата за догодина. В първоначалния вариант тя беше определена на 605 евро вместо на 620, колкото трябва да е съгласно действащия законов механизъм за определянето ѝ, което срещна гневния отпор на синдикатите.

От КТ „Подкрепа“ дори определиха проектобюджета за антисоциален заради замразяването на обезщетенията за безработица и вдигането на втората година на майчинството от 780 на едва 900 лева. От синдиката са против и вдигането на пенсионната осигуровка.