Сирия се присъедини към американската коалиция срещу „Ислямска държава“

Сирия се присъедини към водената от САЩ коалиция, насочена срещу екстремистката групировка „Ислямска държава“ (ИД). Това представлява значим дипломатически обрат, който идва веднага след историческата среща между сирийския временен президент Ахмед аш Шараа и американския президент Доналд Тръмп в Белия дом.

Министърът на информацията на Сирия Хамза ал Мустафа обяви в Х, че Сирия е подписала политическо споразумение за сътрудничество с коалицията. Споразумението цели да утвърди ролята на Сирия като „партньор в борбата с тероризма и в подкрепа на регионалната стабилност“.

Министърът уточни, че

споразумението е „политическо и засега не съдържа военни компоненти“.

На срещата американският държавен глава обеща на сирийския си колега да „направи всичко по силите си, за да превърне Сирия в успешна страна“. Тръмп каза още, че Аш Шараа се разбира много добре и с турския президент Реджеп Ердоган, и добави, че американското правителство работи с Израел за постигане на разбирателство между еврейската държава и Сирия, предаде БТА.